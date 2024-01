Kraller József polgármester köszöntőjében elmondta, a nehézségek ellenére az elmúlt évben az intézmények működőképességét meg tudták tartani, sőt előre is léptek. Bővítették az idősek otthonát, felújították a Bánkúti kastélyt, a meglévő utakat, sőt építettek új utat is. Elhangzott: az idei év is kínál lehetőségeket: több régen várt beruházás elindulhat. Építenek új utat Bánkúton, Medgyesegyházán, felújítják a Civil házat, kerékpárutat létesítenek, bővítik az idősek napközi otthonát, a konyha étkezőjét, az orvosi rendelő tetőterét. Felújítják a játszóteret, zöldítenek. A megvendégelés után S. Nagy Péter önálló zenés produkciója emelte a hangulatot.