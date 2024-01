A választásban részt venni szándékozó szervezeteknek lehetőségük van saját jelölteket állítani a tanácsba vagy a kollégiumokba. A civil szervezet képviseli a saját szavazati jogát az általa meghatalmazott elektor útján. A szervezet jelzi részvételi szándékát azzal, hogy regisztrálja magát és egy szavazót (elektort) az úgynevezett EPER rendszerén keresztül a választók közé. Egy választási eljárásban egy személy csak egy szervezet képviseletében járhat el szavazóként.

Herczegné Számel Annamária, a Civil Központ irodavezetője elmondta, az idei évben elérkezett az első nagy mérföldkő minden civil szervezet számára. Gólya Pállal, a Civil Szervezetek Szövetségének elnökével közösen bejelentették, hogy a vármegyéből három ismert és nagy tapasztalattal rendelkező jelöltet tudnak bemutatni és ajánlani Szrenka Pálné, a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége elnöke, Szatmári Júlia,a Civil Szervezetek Szövetségének ügyvezetője és Kiss József, a Gyulai Civil Szervezetek Szövetségének elnöke személyében.

Az EPER felületre február másodikáig lehet regisztrálniuk a civileknek, ha szeretnének részt venni a szavazáson. A korábbi kormányhivatali szavazástól eltérően, most személyesen két helyszínen, Békéscsabán és Gyulán, illetve levélszavazattal lehet leadni a voksokat azokra a személyekre, akiket szeretnének bejuttatni a testületekbe. Herczegné Számel Annamária hozzátette, erre az évre vonatkozóan az érdekképviselet felállítása mellett számíthatnak a civilek továbbra is az ingyenes tanácsadásokra és a gazdasági és hálózatfejlesztési képzésekre egyaránt. A három jelölt is bemutatkozott, illetve ismertette céljait a sajtótájékoztatón.