Egyre többen használtruha-kereskedésből szereznek be jelmezt a farsangi mulatságokra, mert egy új darabért hét-húszezer forintot is elkérnek a boltokban, webáruházakban. Kovács Tünde nyolcéves lányának pillangó-jelmezt keres, ezért körbejárja Békéscsaba turkálóit.

– Ha szerencsém van, még szárnyakat is találok pénztárcabarát áron. Sajnos sok helyen tapasztaltam, hogy gyűrött, elkoszolódott jelmezt kínálnak, ezért szívesebben megyek „vállfás helyre” keresgélni. Kell türelem, szerencse is, de ha kiegészítőkkel együtt megúszhatjuk öt-hatezer forintból a farsangot, már megérte. Manapság ez is fontos a gyermek jó közérzete mellett – sorolta meglátásait.

Kovarszki Éva békéscsabai jelmezkölcsönző-tulajdonos elmondta, a legkelendőbb maskarák teljesen mások, mint öt-tíz éve. Amíg régen a lányoknál Piroska, Hófehérke, Csipkerózsika volt a divat, a fiúk meg cowboynak, tigrisnek, szakácsnak öltöztek, addig napjainkban a szuperhősök és a trendi mesefigurák viszik a prímet.

– Kikoptak azok a klasszikusok, amiket annak idején a szülők, nagyszülők készítettek el. Ma már a legkisebbeknél is ritka, hogy állatok bőrébe bújnak, inkább a mesehősös jelmezeket kedvelik. A kicsi lányok szívesen választják a tündéres, hercegnős ruhákat és még fut a Jégvarázsből Elza és Anna. A szakmák közül inkább csak az ápolónő és doktornő divat most; vonzó a táska az orvosi eszközökkel. A bölcsis, óvodás fiúk rendőrré, tűzoltóvá, cowboyjá változnak át legszívesebben – sorolta. Hozzátette, az iskolás lánykák körében már keresett a vagányabb Wednesday, Wonder Woman és Harley Quinn, esetleg Kleopátra. A fiúk nindzsának, különféle harcosoknak, testőrnek öltöznek be a legszívesebben. Nekik a kattogós fegyver, a kard a legfontosabb, kelendő a katona-, a kommandós jelmez is.

– A Star Wars leáldozóban van, de a Transformers, a Vasember még menő. Gyerekkel együtt érdemes vásárolni, kölcsönözni; olyan jelmezt kell választani, ami kényelmes, nem passzentos. Február elejétől van a dömping, március elejére már visszakerülnek a ruhák a vállfákra – tette hozzá Kovarszki Éva, akinél háromszáz jelmez közül válogathatnak a gyerekek és a felnőttek. Utóbbiak inkább a páros maskarákat keresik, van, aki a mókásat szereti, mások a szolidabbat viszik. Az anyagiakra térve elmondta, boltjában 3500-4000 forintot kell fizetni egy-egy kölcsönzésért a ruha felszereltségétől függően.

– Külön kérni szoktam: ha leöntik, összekoszolják véletlenül a jelmezt, akkor se nyúljanak hozzá, én szeretem tisztítani a ruhákat. Van olyan darab, amelyik engedi a színét, vagy nem vasalható könnyen. Előfordul szakadás, vasalónyom, de megtörtént már, hogy a ruha hátának a fele elolvadt, mert kivasalták a műanyagos részt. Ilyenkor természetesen a rendbehozatalért is kérek egy jelképes összeget, de nem szoktak ebből problémát csinálni az érintettek – részletezte a tapasztalatait.