Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja elmondta, mintegy három hét múlva lesz hat éve, hogy a munkacsoportot létrehozták azzal a céllal, hogy növeljék a munkavállalók és a munkáltatók jogtudatosságát, nyilvánosságot biztosítsanak a munkavédelemnek, a munkabiztonságnak, illetve erősítsék azokat a területeket, amelyeket a munkavállalók érdekében fontosnak tartanak.

Mint kiemelte, a munkacsoport nem csak fórumokat és roadshowkat tartott és tart a vármegye különböző járásaiban, hanem 29 jogszabály-módosítási javaslatokat is terjesztett a kormány elé. Összességében a kormányhivatal teljes területét érintve az elmúlt hét évben 270 jogszabály-módosításra tettek javaslatot, amelynek eredményessége kifejezetten jónak mondható, 54 százalékos.

Mint mondta, a nyitott hatóság elve alapján hívtak életre számos olyan szakmai fórumot, amelyek célja, hogy a kormányhivatal olyan társadalomszervező funkciót betöltő hatósági-igazgatási szerv legyen, amely partnerséget kínál, illetve keres, és a közös cél érdekében tud tevékenykedni.

A főispán kifejtette, mindez nem zárja ki, hogy ha szükséges, bírságoljanak.

Dr. Takács Árpád hangsúlyozta, a gyermekvédelemmel, az élelmiszer-biztonsággal és a munkavédelemmel kapcsolatos ügyekben nincs pardon.

A családok, gyermekek, munkavállalók biztonsága mindenek felett áll.

Mint elmondta, gyakran kapnak olyan visszajelzéseket, hogy nagyon szigorú a munkavédelmi hatóság. Hozzátette, a munkavédelmi jogszabályok alapján a legszigorúbban is kell fellépni, ugyanakkor nem mereven és állandóan hibát keresve, hanem segítőkészen, ügyfélbarát és szolgáltatóbarát módon kell eljárni. Kitért arra, hogy készült egy 74 oldalas tanulmány is hat éve, amely feltárta azokat a beavatkozási lehetőségeket, intézkedéseket és kockázatokat, amelyek jellemzik a Békés vármegyei vállalkozásokat. Ebben cégek képviselőivel is együttműködtek.

Mint kifejtette, a munkacsoport feladatköre pedig folyamatosan bővült, így abban a munkavédelem és a munkahelybiztonság mellett a tűzvédelem, az iparbiztonsági kérdések, a veszélyes üzemek kérdésköre, az agrár-infrastruktúra, az információbiztonság, az adatvédelem, az adathalászat elleni védekezés egyaránt szerepet kap. Ezen kívül az egészséges munkakörnyezettel, az egészséges munkavállalóval, az egészségtudatossággal és a megelőzéssel egyaránt foglalkoznak munkájuk során.