– Ha a Rózsakertben vagyok, a mézet itt veszem meg Hamza János békési méhésztől és feleségétől – ecsetelte Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke. – Most egy olyan különleges repcemézet is ajánlottak, mely kevésbé savas, inkább lúgos, és az emberi szervezet egyensúlya szempontjából ezért is nagyon fontos.

Ahogy Hamza János fogalmazott, a repceméz magas propolisztartalma miatt valóban torokbalzsam, rendszeresen kell fogyasztani, mert a betegségmegelőzéshez a folyamatosság is hozzájárul. A repce a legkevésbé savas, inkább lúgosító méz, vagyis a gyomor barátja, a reflux ellenszere, bár ebben több társa is van a mézek között.

– A mézre nem csodaszerként, hanem az életünket, a mindennapjainkat megédesítő finomságként kell tekinteni – hangsúlyozta Hamza János. – Mindig mondom, ezáltal tudjuk a nyavalyákat megelőzni.