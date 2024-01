A mezőberényi önkormányzat Facebook-oldalának tájékoztatása szerint a kitűnő szervezést segítette az időjárás, hiszen a napos, hideg idő a legjobb alkalom volt a téli festői szépségű Körös mellett túrázni.

Idén elérte a 316-ot az indulók száma és a családok, osztályközösségek mellett az egyéni, kutyával túrázók is szép számmal jelen voltak. A helyi túrázók mellett vidékről, más településekről is igen sokan ellátogattak Mezőberénybe, sőt visszatérő túrázok is szép számmal voltak.

Az egyesület állta az adminisztrációs feladatok dömpingét is, hiszen volt, hogy 1 perc alatt 7 pecsétet kellett a nevezések lapjára nyomni.

A résztvevők 10, 20, 30 km-s távokon indulhattak, mely érintette többek között, távolságtól függően Boldishátot, a Petőfi Emlékművet, a Kereki legelőt, a Bélmegyeri csatornát, a Hosszúfoki csatornát, a Kettős-Körös gátat, Köröstarcsát, a Békés-Mezőberény főcsatornát, a Laposi kerteket. A szervezők féltávon frissítővel, zsíros, illetve lekváros kenyérrel, teával és forralt borral várták az érkezőket.