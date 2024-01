Decemberben ünnepelte tizedik születésnapját a békéscsabai Joan Tattoo&Piercing. Ahogy arról korábban Deli József, Jocó, a szalon egyik tulajdonosa egy podcast beszélgetésben beszámolt, ennek apropóján születésnapi hétvégével készültek a régi, illetve leendő vendégeiknek és minden érdeklődőnek. A programsorozat legkülönlegesebb elemeként tetoválásokból nyílt kiállítás szombaton este a Csabagyöngye Kulturális Központban. A tárlaton a szalon alkotóinak közel százhúsz alkotása látható, összekapcsolva irodalmi szövegekkel.

– Tetoválóművészek alkotásai irodalmi körítéssel, kulturális közösségi térben, képzőművészeti kiállításként. Az alkotók célja közelebb hozni a tetoválás világát az emberekhez, hogy jobban megértsék – fogalmazott megnyitójában Szente Éva.

Elhangzott, habár a tetoválás ma már általánossá vált, mégsem elfogadott, annak ellenére sem, hogy nem egy modern dologról van szó: a legősibb fennmaradt tetoválás egy több mint ötezer éves múmia bőrét díszíti. Ennek ellenére ma is sokan viszolyognak a tetoválástól vagy a tetovált emberektől, barbarizmusnak vagy öncsonkításnak tartják.

– A tetoválásnak az elmúlt évezred során az emberiség történetében esztétikai funkción kívül mindig volt társadalmi jelentősége is. Rabszolgák megjelölése, katonák azonosítása. A vallási témájú vagy törzsi tetoválások azonban egy célt szolgálnak, nyomot hagyni. A kiállítás alkotói is ezt szeretnék – fogalmazott.

A tárlat megálmodói azonban nemcsak a tetoválásokról készült képeket szerették volna nagyközönség elé tárni, hanem egy másik művészeti ággal is összekapcsolták saját alkotásaikat, a képek mellett irodalmi szövegekkel is találkozhat a közönség Hamar András voltából. Jocó célja az volt, hogy aki irodalmi, művészeti érdeklődéssel tekinti meg a kiállítást, talán utána más szemmel néz majd a tetoválásra és a tetovált emberekre. A fiatalok pedig, akik még sosem jártak kiállítóteremben, és ritkán találkoznak kultúrával, ők a szövegek gondolatébresztésének köszönhetően elkezdenek nyitni a mélyebb tartalmak felé. Jocó szeretné, ha minél több helyre eljutnának a képek, a tárlat gondolatisága, ezért tervei között szerepel a kiállítás utaztatása, és igény szerint a tárlat folytatása is.

Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese kiemelte: a tárlattal a szalon a kultúrát szeretné közelebb hozni a fiatalokhoz, ez pedig az intézménynek is egy állandó feladata, missziója. Hangsúlyozta, az utóbbi években sikerült úgy kialakítaniuk programjaikat, hogy egyre több fiatal tér be a falaik közé, ez pedig köszönhető az efféle, minőségi rendezvényeknek is, ahol a magas kultúrát vegyítik valamilyen szinten a pop műfajjal.

A kiállítással a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt is támogatta a szalon: Kiss Attila festőművész két olajfestményére lehetett licitálni, a befolyt összeget pedig az alapítványnak ajánlották fel. Az alkotások egy hónapig láthatók a Csabagyöngye Kulturális Központ folyosóján.