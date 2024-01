Hű, de hideg volt szerdán hajnalban, de ha menni kell, akkor menni kell. Még jó, hogy jött az emberért barátja, Prohászka Béla. Fűtött autóval indultunk a csabai piacra, átvettük a téli, szezonális listát: cékla, fekete retek, sárgarépa, fokhagyma és természetesen édes-, valamint lila burgonya. Mert hajrá lilák! Mire odaértünk a Rózsakert piacra, a lila-fehéreknek, vagyis az Előre futballcsapatának ikonja, Pásztor Józsi feleségével oldalán, szinte végzett a szerda reggeli, piaci bevásárlással. El nem hiszik, hogy Jóska mit vesz minden szerdán és szombaton a csabai piacon. Tököt. Hogy miként bánik vele, nem tudom, mert csak azt láttam, hogy milyen csodálatosan bánik a labdával.

Karsi Zolitól megtudtuk, a vitaminbombákat keresik a vásárlók Fotó: Bencsik Ádám

– Nem is én sütöm meg a tököt, hanem a feleségem, én csak eszem – szabadkozott Józsi. – Aki közben odaért Bukor Pistához, aki 35 éve árulja a pirított lila-szotyit és a lila-tökmagot minden Előre-meccsnél, de állandó lakhellyel a Rózsakert-piac előtti placcon rendelkezik.

– Sok győzelmet a szurkolóinknak köszönhettünk a Kórház utcai stadionban, Pista szotyija is kellett ahhoz, hogy a szurkolóink ne a körmüket rágják egy-egy Fradi-, vagy Dózsa elleni meccsen – mondta mosolyogva Józsi. A kétegyházi napraforgó- és tökmagárust azért csak megkérdeztem, hányféleképpen kérték már tőle a pirított napraforgót. Sorolta is: uszu, makuka, köpködő, buga, de azért a legelterjedtebb a szotyi. Az alapanyagot maga termeli, miként a tököt is, a pirított tökmagnak viszont nincs annyi neve, mint a napraforgónak.

Egy kicsit arrébb mentünk, de nem sokat kellett, hogy újabb kincsekre bukkanjunk. A Rózsakert egyik bejáratanál Gonda Ilona sütötte a friss péksüteményeket, Prohászka Béla azt mondta, a kávét itt fogyasztjuk el, és eszünk hozzá friss perecet. Bevallom, számomra ez is a régmúlt futballmeccseit idézte, mert gyerekként bárhol jártam az országban apámmal Fradi-meccsen, perec mindenhol volt.

– Ha a Rózsakertben vagyok, a mézet is itt veszem meg Hamza János békési méhésztől és feleségétől – ecsetelte Béla. – Most egy olyan különleges repcemézet is ajánlottak, hogy kipróbálom, mert kevésbé savas, inkább lúgos.

Prohászka Béla Hamza János békési méhésztől és feleségétől vásárolt különleges repcemézet. Fotó: Bencsik Ádám

Miközben Bélával átsétáltunk a vásárcsarnokba, elmondta, élelmet kell fogyasztanunk, nem élelmiszert, mert az az egészséges. Az élelmet – zöldséget, gyümölcsöt, főként a hazait – magában együk, de ha ételt készítünk belőle, akkor is élelemként használjuk, mert már magában az élelmiszer szóban benne van az, hogy szer. Vagyis, amennyire csak lehet, ne tegyünk hozzá pótanyagokat.

Ennek megfelelően válogattunk a csabai vásárcsarnokban Karsai Zoltán eladó segítségével. A színek kavalkádját itt is átéltük, sárgarépa, fekete retek, sárga citrom, piros cékla, no, és lila burgonya.

– A vitaminbombákat keresik a vásárlók, emellett természetesen a disznótorok is főszerepben vannak ilyenkor – ecsetelte Zoltán. – A fejes és a savanyúkáposzta egyaránt népszerű, a töltött káposztához inkább a lapos fejű káposztát választják a vásárlók.

A káposztába annak is bele kell töltenie valamit, aki nem vág disznót, de szereti a téli „csemegét”, amit a csabaiak még most is szármának hívnak leginkább. Ezt tapasztaltuk, amikor a Rózsakertben a Békési Hús Manufaktúra üzletében hallgattuk a vásárlókat. Szármához, vagyis töltött káposztához kértek darált húst, de ha már ott voltak, vettek egy kis sütnivaló oldalast vagy tarját is.

– Jó volt a karácsonyi forgalmunk, örömteli, hogy ilyenkor is ennyien választanak bennünket – hangsúlyozta Kovács István, a békési, húsos cég tulajdonosa. – A kolbászkészítésnek is itt az ideje, sokan jönnek kolbászhúsért. Egy részük darálva kéri, a többiek elviszik a kiválasztott alapanyagot, és otthon dolgozzák fel a húst.

Érdekes volt látni a piacon, hogy ilyenkor is kész virágcsokrokat kínálnak, de természetesen nem a húspultban. Hamar rájöttem Farkas Zsuzsa „költeményeinél”, hogy a férfiember nemcsak akkor vesz virágot a feleségének, kedvesének, más hozzátartozójának, ha éppen ünnepnap van, hanem akkor is, amikor csak úgy kedveskedni akar. Egyre viszont biztosan ráirányította a figyelmemet egy felirat: január 21, Ágnes napja. A feleségem és a lányom is Ágnes, vagyis nemsokára újra piac.