Hamarosan megtelik a szeméttelep

Hamarosan betelik a Berényi úti szeméttelep jelenleg használt része – erről ugyancsak szó volt a városi közgyűlés közelmúltban tartott ülésén. Szarvas Péter polgármester az ülésen, majd sajtótájékoztatón is ismertette, hogy két-három éven belül elfogy a hely, vannak bizonyos szabályok, hogy mennyi hulladék kerülhet még oda. A jövőről, arról, hogy hova kerül majd a későbbiekben a szemét, most el kell gondolkodni. Az önkormányzat tulajdonában lévő hulladékkezelőt egy cég üzemelteti, és a kft. egy beruházásba fogna, egy negyedik depó kialakítását tervezi, erre kért és kapott is engedélyt a várostól.

Egy ilyen fejlesztés több száz millió forintba kerül – ismertette a városvezető, hozzátéve: arról egyelőre nem született döntés, hogy a beruházás költségein miként osztozik meg az önkormányzat és a kft. A munkálatok során óriási mennyiségű földet mozgatnak meg, szigetelnek és betonoznak, hogy a hulladék ne szennyezze a földet, a talajvizet, rengeteg előírásnak kell megfelelni. Ha megépül az újabb depó, akkor az azt jelenti, hogy több évig lesz hol elhelyezni a hulladékot.