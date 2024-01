A KHESZ Facebook-oldalán olvasható beszámolóban hangsúlyozták, hogy a kiírásra minden eddiginél több, 300 beszámolót küldtek, és 248 érvényes beszámoló szintén rekordmennyiség. Az érvénytelenségek okát ismét a hiányos adatokkal megadott beszámolók, illetve a halak fotózásával kapcsolatos kritériumok adták.

– A halfauna lista ezúttal is örvendetesen gazdag képet ad, 29 különböző fajt képvisel, melyek között ismét szép számmal fellelhetőek a Békés vármegyei folyók őshonos halkészletét szinttájak szerint reprezentáló békés és ragadozó halak – tették hozzá. – A kapitális halak sorát ezúttal örvendetes módon a márnák is gazdagítják, ebből a fajból korábban nem látott egyedméretű példányok is feltűntek.

A tavalyi nagyhalas fogásokban a dévérkeszegek aránya ismét magas, az örök favorit pontyok pedig három 20 kilogrammnál nagyobb példányt is felvonultatnak, és ismét akadtak 70-80 kilogrammos góliát harcsák, illetve 10 kilónál nagyobb csuka, valamint ettől alig elmaradó súlyú süllőkről készült beszámoló is. Egy kilogrammot meghaladó bodorka, valamint szilvaorrú keszeg, másfél kiló közeli paduc, 2 kilót messze felülmúló domolykó, illetve faját tekintve óriási, 20 centisnél termetesebb nyúldomolykó is bekerült a listába. Abszolút ritkaságként pedig előbukkant egy holtági európai angolna is, amely fajról tudni érdemes, hogy a kihalás felé sodródik világszinten.

Ami a vizeket illeti, ismét a folyókról érkezett a legtöbb beszámoló, főként a Kettős- és Hármas-Körösből, ezt követték a frekventált holtágak és a Fás-tó.