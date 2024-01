Gerendás 25 perce

Sokunk kedvence Topy – Életjátéka siker

A mi Bandink – bátran állíthatjuk, hiszen közvetlenségével, népszerűségével az orosházi születésű, Gerendásról elszármazott színész, Faragó András Topy sokak kedvence. Hangját is jól ismerjük. Amikor hazatér a szülői házba, vagy fellép a környéken, ismerősök, barátok üdvözlik. Amint kiposztolta közösségi oldalán, hogy megjelent a róla szóló könyv, az Életjáték című portrékötet, Békésből is többen arról faggatták, hol szerezhetnék be.

Csete Ilona Csete Ilona

A Faragó Andrásról megjelent könyvért jelentkeztek gerendási, orosházi rajongói is Forrás: Facebook

A Budapesti Operettszínház Kálmán Imre Teátrumának kávézója adott otthont annak a meghitt, baráti hangvételű beszélgetésnek a napokban, ahol Illés György és Lakatos András közelmúltban megjelent, Életjáték című portrékötetét mutatták be. Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a könyvbemutató résztvevőit a kötet főszereplője, Faragó András a bejáratnál személyesen köszöntötte. A népszerű színész nem csak a Budapesti Operettszínház közönségének szívébe lopta be magát a belőle áradó derűvel és kedvességgel. A világot jelentő deszkák mellett Faragó András egyebek közt az Angyalbőrben című tévésorozatban, a Gálvölgyi Show-ban és a Valami Amerika című film Mónikájának szerepében a tévéképernyőkön és filmvásznon is feltűnt. A Fodor János újságíró által moderált rendezvényen jelen voltak az alkotók, a családtagok, a barátok és a színművészt kedvelő közönség tagjai, illetve sokan megjelentek azon pályatársak közül is, akik a könyvben megosztották a sokak által Topyként becézett művésszel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. A kiadvány az ő visszaemlékezéseik, illetve Faragó András vallomásos hangvételű, őszinte és kitárulkozó – egyebek között az életmódváltásával és fogyásával kapcsolatos – gondolatai mellett a pályatársak, kollégák által felidézett közös kalandokban és élményekben is dúskál. Mindezen túl számos színházi kulisszatitokra is fény derül a könyvből.

A fotókkal gazdagon tarkított könyv bemutatóján számos, a könyvben is megszólaló pályatárs személyesen is megosztotta Topyval kapcsolatos élményeit (Oszvald Marika, Kalocsai Zsuzsa, R. Kárpáti Péter, Halasi Imre, Teremi Trixi, Tóth János, Vadász Zsolt mellett a színművész családtagjai is). A könyvben a családtagok, pályatársak mellett többek között Szinetár Miklós, Kállay Bori és Gálvölgyi János is kifejti a művésszel kapcsolatos gondolatait, érzéseit, megosztva néhány emléküket az olvasókkal. A könyvbemutatón a felszólalók egy-egy szóval, tömören is megfogalmazták, mi jut eszükbe Topyról: mosoly, vigyor, támasz, tenger, derű, példakép, optimizmus, szerelem és energia. Ezek a szavak – különösen így egymást erősítve – önmagukért beszélnek, és híven tükrözik mindazt, ami által a színpadon és a filmvásznon keresztül Faragó András a közönségét is magával ragadja.

