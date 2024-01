Ha fűtési módot váltanánk, érdemes egyeztetni előtte

Várszegi György elmondta, manapság egyre többen váltanak tüzelőt, gáz helyett fával szeretnének fűteni.

– Ha valahol új fűtőeszközt kötöttek be, új kéményt építettek, vagy a meglévőt átalakították, felújították, ott a használat előtt meg kell rendelni a kémény műszaki átvételét, amelyért magánszemélyeknek és cégeknek is kötelező fizetni. Olyan kéményt használni, amelyik nem rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal, nemcsak tilos, hanem életveszélyes is; hiszen a szabálytalan, hibás kialakítás miatt lakástűz, szén-monoxid-mérgezés is bekövetkezhet. Aki fűtési módot akar váltani, annak érdemes előzetes kémény-felülvizsgálatot kérnie a kéményseprőktől. Ezzel elkerülhető, hogy bárki egy szabálytalan átalakításért, hibás kivitelezésért fizessen, majd a kötelező műszaki vizsgálat után nem megfelelő minősítést tartalmazó nyilatkozatot kapjon kézhez – részletezte.