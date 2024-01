A professzor a Kaáli Autó-Motor Múzeum dörgicsei képeit hozta el személyesen, hogy azokat segítőivel elhelyezze a testvérmúzeumban, az orosházi Kaáli Autó-Motor Múzeum falain.

Az egyik kedvencét mutatta Kaáli Géza. Forrás: Facebook

Zilahi Zoltán érdeklődésünkre elmondta, tíz, igen látványos felvétel került a Könd utcai kiállító terembe.

– A dörgicsei autók láthatók a felvételeken. És van 7 olyan magyarországi kép, amik az 1920-as, 1930-as években készült autókat, motorkerékpárokat mutatják be. Számunkra is nagyon inspiráló professzor úrnak a kreativitása. Orosházán szeretnénk a látogatókat a 2024-es évben újdonságokkal meglepni. Ez azt is jelenti, hogy a múzeumba újabb ritkaságokat hozunk, motorcserékkel. Elöljáróban annyit elárulok, érkezik hozzánk az ötödik négyhengeres motorkerékpár. Van gyűjtő, aki szívesen megmutatja a kedvencét, hogy minél többen lássák, megismerjék az ő járművét is.

Az Orosházi Veteránjármű Kedvelők Baráti Egyesületének (OVKBE) a vezetőjétől azt is megtudtuk, január 20-án meghívásukat elfogadva Orosházára érkezik Lukács Ottó, aki egy 94 éves Méray motorkerékpárral teljesítette a Motorcycle Cannonball Run-t. Első magyarként indult a mintegy 6000 kilométeres túraversenyen az 1929-ben gyártott Méray Jap 600-assal.

– Ő személyesen osztja meg élményeit mindazokkal, akik eljönnek január 20-án, szombaton 14 órakor a Táncsics gimnázium aulájába és kíváncsiak vendégünk hihetetlen történeteire.