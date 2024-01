A könyvtár minőségirányítási tevékenységét megelőzte egy hosszas tanulási folyamat, amelynek keretében új módszereket, eszközöket ismertek meg, valamint egy szakember is segítette a felkészülést 2015-től – ismertette Juhász Zoltán.

Az igazgató hozzáfűzte, hogy ez a munka folyamatosan zajlik, felméréseket végeznek az olvasók, a látogatók, a partnerek, valamint a munkatársaik körében is. Számos adatot gyűjtenek, figyelnek a trendekre, a használói igények változására. A mutatók és a visszajelzések alapján szervezik a mindennapokat, azok meghatározzák a könyvbeszerzéseket, a programokat, a szolgáltatások kialakítását.

Elmondta, hogy a cím elnyerése előtt szükség van egy pályázat benyújtására, amelynek fontos részét képezi egy önértékelés, kilenc szempont és több alkritérium alapján górcső alá veszik saját magukat. Ezt követően a Könyvtári Intézettől érkezik egy könyvtári, valamint egy minőségmenedzsmentben jártas szakember, akik szemlézi a könyvtár mindennapi működését, beszélgetnek a kollégákkal és a olvasókkal, a látogatókkal egyaránt.

Juhász Zoltán hozzátette, hogy az elmúlt években külső körülmények – mint a koronavírus-járvány és az energiaválság – kihívás elé állították az intézményt, ugyanakkor tavaly az első három hónapban így is tudtak kölcsönzési lehetőséget biztosítani azoknak, akik előzetesen jelezték az igényeiket. Ezt követően kinyithattak a terek, tudtak rendezvényeket szervezni. Mind a központi, mind a fiókkönyvtárakban programokkal, foglalkozásokkal, kiállításokkal bővítették a város kulturális programkínálatát. A látogatók száma közelíti az évi 10 ezret, beiratkozottak száma elérte a négy telephelyen a 6500-at, ami a békéscsabaiak több mint tíz százalékát jelenti.

Mind a kettő – mondta az igazgató arra a felvetésre, miszerint a bibliotéka a könyvek tára vagy közösségi tér, találkozási helyszín. Az olvasói igények alapján elérhetővé tesznek könyveket, különféle dokumentumokat, hogy segítsék a szórakozást, a kikapcsolódást, illetve az intézmény természetesen a tanulás, a kutatás helyszíne is. Ahogy azonban a nemzetközi példák jelzik, egyre inkább közösségi térré, a rendezvények révén találkozási ponttá válnak a bibliotékák. A nemzetközi szakirodalom is rámutat arra, hogy az otthon és a munkahely után a könyvtárak lesznek azok a helyek, ahol szívesen töltik idejüket az emberek. Ez Békéscsabán is megfigyelhető.

A Békés Megyei Könyvtár igyekszik megszólítani a gyermekeket, a középkorúakat, az időseket egyaránt, illetve családi programokat ugyancsak szerveznek. Különböző tematikákban tartanak rendezvényeket, ahogy a költségvetés és a pályázati források lehetővé teszik. Tavaly például nagy érdeklődésre tartottak számot a japán és a spanyol napok, de azok az események is kedveltek, amelyek keretében legóból építenek. A kedvező visszajelzések utat mutatnak a későbbiekre.

Juhász Zoltán igazgató kiemelte: arra törekszenek, hogy minden helyzetből kihozzák a lehető legtöbbet, így volt ez a vészterhes időszakokban is, mint a járvány vagy az energiaválság. A Békés Megyei Könyvtár hagyományai, mindig jelen lévő újító szándéka pedig megköveteli, hogy folytassák a színvonalas munkát. Azzal, hogy másodszorra is megkapta a rangos díjat az intézmény, egy szűk körbe került, azonban a minőségirányítási tevékenységet folytatva a legszűkebb elitet is megcélozzák majd öt év múlva, harmadszorra is elnyernék a címet.