„Mindig is fontosnak tartottam az egészséges életmód, a prevenció, a közösségi programok és a mozgás népszerűsítését, ezért vasárnap nagy örömmel csatlakoztam én is a Magyar Rákellenes Liga Eleki Alapszervezete által szervezett figyelemfelhívó sétához. Szép időben és jó hangulatban telt el a közel egy órás séta, melyhez szép számmal csatlakoztak minden korosztályból! Ezúton is biztatok mindenkit, hogy a lehetőségeihez, illetve az adottságaihoz mérten a lehető legtöbbet mozogjon és figyeljen az egészségére” – írta oldalán Szelezsán György.