Folyamatosan szólni kell a sertéstelep miatt, annyi baj van – fogalmazott Szabóné Rostás Lilla, emlékeztetve, volt, hogy a legyek miatt panaszkodott, a problémák miatt pedig kereste a sertéstelepen dolgozót és a polgármestert is. A nyári és kora őszi időszakot szezonmunkában a Balatonnál töltötte, és október végén, november elején, amikor több időt töltött otthon, figyelt fel mozgolódásokra, majd kriminális számban fogott rágcsálókat.

Félelemben él saját otthonában

Hangsúlyozta, hogy előtte nem találkozott sem egérrel, sem patkánnyal a házban. Elismerte, hogy az önkormányzat kérésére ment ki hozzá szakember, aki segített neki a védekezésben. Ezután fogott egy nagyobb állatot a kamrában, ekkor majdnem szívinfarktust kapott. Azóta pedig szinte minden helyiségben ott vannak a rágcsálók, mivel szerinte elszaporodtak. Talált ürüléket a ruhák és az ágyneműk között is, emiatt telepakolta ragacsokkal és mérgekkel az egész otthonát.

– Feszélyezve érzem magam a saját házamban, félek benyúlni a ruhákhoz, az edényekhez. Minden élelmiszert a hűtőszekrényben kell tárolnom, az edényeket 90 fokon mosogatom el a gépben, felkapcsolt lámpa mellett alszom – panaszkodott. Nincs hova mennie, egy élet munkája van a házban, mutatta, hogy nemrég kicseréltette az ablakokat – azokra szúnyoghálót is tetetett a legyek miatt –, kerítést építtetett, azaz mindent megtesz a rendezett környezetért.

Az ellenőrzés előtt intézkedtek

– A környékben sehol máshol nincs ilyen probléma, engem viszont csak egy kerítés választ el a sertésteleptől. Én ennél hatékonyabban nem tudok védekezni – folytatta Szabóné Rostás Lilla, hozzátéve, hogy a szomszédban lévő macskák a szomszéd állítása szerint állandóan patkányokat fognak a sertéstelepen. Hangsúlyozta, nem a sertésteleppel van baja, hanem azzal, hogy szerinte nem ügyel az önkormányzat eléggé a karbantartására.

Mutatott egy felvételt, miszerint tele volt a trágyatároló, és szerinte csak azután kezdte meg az intézkedéseket az önkormányzat, hogy ő panaszkodott és bejelentést tett a hatósághoz. Szerinte mindenki láthatta, hogy december 28-án három-négy traktor trágyát vitt el az önkormányzat, majd kimeszelték sertéstelepet, kihelyezték a rágcsálóknak a csapdákat. Úgy véli, ha ezt korábban teszik meg, nem csak a hatósági ellenőrzés előtt, elkerülhető lett volna nála a patkányinvázió.

Gazos területről mentek, nem a sertéstelepről

Minden évben többször is elviszik a trágyát, valamint kimeszelik a sertéstelepet. A legutóbbi nagy karbantartásra pedig pár hete nyílt lehetőség, és nem azért csinálták meg most, mert a hatósági vizsgálat pont azután jött. Amikor elfogy, rögtön teszik is ki az újabb adag patkánymérget – reagált Dudás Árpád polgármester, hozzátéve, hogy információi szerint a vizsgálat nem tárt fel nép- és állategészségügyi problémát.

Azt mondta, nincs összefüggés a sertéstelep és a között, hogy a szomszédban rágcsálók jelentek meg – amelyek szerinte nem is patkányok, hanem a mindenhol elszaporodott egerek, cickányok, pockok esetleg. Úgy véli, az állatok a házba egy lyukon keresztül mentek be egy, a házhoz közeli gazos, elhanyagolt területről, és azt a részt szerinte pont a panaszosnak kellene rendben tartania.

Dudás Árpád polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat segítséget nyújtott Szabóné Rostás Lilla számára a rágcsálók elleni védekezésben, hiszen volt kint szakember a háznál, és adtak is neki olyan anyagokat, amelyeket kért a védekezéshez. Ebben, ha szükséges, továbbra is számíthat az önkormányzat támogatására.

A közfoglalkoztatás fontos része a sertéstelep

Elmondta, hogy a közfoglalkoztatási program keretében létrehozott sertéstelepen jelenleg 46 jószágot tartanak, köztük három kocát, és vannak olyan telepek Zsadányban, ahol ennél is több koca található, illetve máshol betonozott trágyatároló sincs, mégsem panaszkodnak a szomszédok. Ráadásul tudomása szerint van egy olyan jogszabály, miszerint lakókörnyezetben is lehet kis létszámú állattartó telep, legfeljebb száz sertéssel.

Hozzátette, hogy havonta három-négy hízót vág az önkormányzat a konyhára, hozzájárulva ahhoz, hogy mind a gyermekek, mind az idősek ellenőrzött minőségű húst fogyasszanak. Állati fehérjét nem adnak az állatoknak, búza, árpa és kukorica keverékével etetik őket – olykor hozzátesznek szóját –, valamint zöldségmaradékokkal.

Ha megszüntetnék a sertéstelepet, akkor nem tudnák egészséges élelmiszerrel ellátni a konyhát, a mezőgazdasági projekt is jelentős mértékben visszaesne. Mindez pedig azt jelentené, hogy nem tudnak ennyi zsadányinak munkát biztosítani a közfoglalkoztatási programban – húzta alá Dudás Árpád polgármester, a szociális ellátórendszer fontos elemének nevezve a közfoglalkoztatást.

Nem tártak fel szabálytalanságot

A Békés Vármegyei Kormányhivatal munkatársai január 8-án lakossági bejelentés alapján összevont hatósági ellenőrzést tartottak Zsadányban az önkormányzat sertéstelepén. A vizsgálat során a szakemberek szabálytalanságot nem tártak fel, ugyanakkor a vonatkozó állatvédelmi, állatjóléti, népegészségügyi és környezetvédelmi előírások fokozott betartására kérték az önkormányzatot – ismertették a Békés Vármegyei Kormányhivatalnál.