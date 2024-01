A Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) a hároméves képzésben résztvevő és szakmát szerző, míg az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) az érettségit is adó, ötéves technikumok végzőseinek szól. A megmérettetést immár több mint másfél évtizede szervezi meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a területi kamarák bevonásával – ismertette Mészárosné Szabó Anna, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője.

Minden évben rengeteg Békés vármegyei fiatal jelentkezik a szakmai versenyre, és most is sok gyermeket mozgósítottak a középiskolák segítségével, hiszen 542 diák nevezett. A megmérettetés három fordulóból áll, a területi előválogatót egy mondhatni középdöntő, egy előválogató követi, majd a legjobbak a fináléban, a Szakma Sztár Fesztivál, egy impozáns rendezvény keretében csapnak össze – a hagyományoknak megfelelően most is – a Hungexpo területén.

A területi előválogató hétfőn kezdődött, és az Békéscsaba négy helyszínén zajlik ezekben a napokban. Egyrészt a vármegyei kereskedelmi és iparkamara két épületében, a Penza-lakótelepi székházban és a Hunyadi téren, másrészt pedig a Békéscsabai Szakképzési Centrum két épületében, a Pásztor utcában – szokás szerint itt szállnak ringbe a vendéglátóipari szakmák tanulói – és a jelentős számú számítógép igénye miatt a Nemes Tihamér technikumban. Újdonság a korábbiakhoz képest, hogy bizonyos kivételektől eltekintve a legtöbb verseny számítógép előtt zajlik.

Elmondta, hogy összesen 42 szakmában mérettetik meg magukat, tudásukat és tehetségüket a diákok, legyen szó akár hároméves, akár ötéves képzések résztvevőiről. A teljesség igénye nélkül versenyeznek tehát gépgyártástechnológiai technikusok és vendéglátásszervezők, de cukrászok, pincérek, ácsok, kőművesek, fodrászok is többek között. A legnépszerűbb szakmákban volt változás az eddigiekhez képest, hiszen a dobogó legfelső fokára került a szoftverfejlesztő és -tesztelő, megelőzve a szakácsot, valamint az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltetőt.

Ha nem is jutnak tovább a középdöntőbe és a fináléba, de a mostani teszt során legalább 60 százalékos eredményt érnek el, akkor mentességet szereznek az év végi írásbeli vizsga alól, és mindez számukra automatikusan jeles osztályzatot jelent – mesélt arról Mészárosné Szabó Anna, hogy jellemzően miért jelentkeznek a versenyre a tanulók. Az osztályvezető hozzátette, hogy az összes szakmai vizsga alól mentességet kaphatnak bizonyos eredmény esetén, ehhez azonban tovább kell jutni. Egyrészt tehát ez ösztönzi a diákokat, másrészt pedig szakmai presztízst is jelent az, ha ringbe szállnak.