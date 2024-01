„Dorin Recean moldáv miniszterelnököt fogadtam a Gyulai várban, akivel a két ország kapcsolatainak fejlesztéséről tárgyaltunk, de az ukrajnai háború is téma volt a találkozónkon. Ha kihelyeztük a Sándor-palotát, azt komolyan is vesszük. Ezekben a napokban Békés vármegyéből látom el a feladataimat. Örülök, hogy a megyelátogatások során először egy komoly diplomáciai fogadásra is sor került” – írta közösségi oldalán Novák Katalin.