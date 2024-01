A Szent Vince Borrend hagyományosan a Vince-naphoz (január 22.) legközelebb eső szombaton tartja a termést jósló vesszővágás szertartását. Így volt ez most is, ahol két rendes és egy tiszteletbeli, támogató tagot is felvettek soraikba.

A vesszővágásnak 1996 óta helyszíne az emlékpark, Nagy László igazgatósága idején honosodott meg, akit anno borrendi taggá is választottak. A megnyitón rá, valamint a szintén tavaly elhunyt legendás csongrádi borászokra, Gulyás Ferencre és Ungerbauer Györgyre egy perces néma főhajtással emlékeztek a jelenlévők.

– A paraszti lét optimista, ezért ültetünk, ezért metsszük meg a szőlőt. A hagyományok ápolása is feladatunk, és ezt erősíthetjük meg az ilyen találkozókon – hangsúlyozta Koczor Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke. Gyovai Gáspár, Csongrád szintén borász alpolgármestere azt emelte ki, a rendezvénynek a nemzet egyik legfontosabb történelmi helye ad otthont. Hozzátette: a szőlőtermesztéshez, a borkészítéshez kis megszállottság is kell.

– A szőlő és a bor a honfoglalástól velünk van, akadnak abból az időből származó szakszavaink, és nem véletlen, hogy a Himnuszban is énekeljük, „Tokaj szőlővesszein Nektárt csepegtettél” – említette köszöntőjében Kertész Péter, az emlékpark ügyvezető igazgatója, akit szombaton támogató tagnak vett fel soraiba a Szent Vince Borrend.