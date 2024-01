Az SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat békéscsabai munkatársai 2023-ban összesen mintegy 12 és félezer hívást fogadtak. A mintegy 12 500 esetből 8600 felett volt az érdemi megkeresések száma. A leggyakoribb témák között az érzelmi problémák a magány és izoláció kategória, a családi problémák, a szenvedélybetegségek, valamint az öngyilkossági témakör. A felsoroltak mellett számos más hívástéma is megjelenik, ezek között a házassági problémák, a testi betegségek, a szexuális problémák a családi és az anyagi gondok is jellemzőek.

A hívások az ország bármely részéből érkezhetnek, ilyen módon a területi megoszlás nem játszik szerepet. Az ügyeletet ellátó személyek kiléte homályban marad, a szakmai alapvetések szerint jobb, ha ők nem azonosíthatóak be, így könnyebben nyílnak meg a segélykérők.

Leli, szellemi és fizikai traumák

A statisztika, a számsorok mögött mély emberi sorsok, lelki, szellemi és fizikai traumák, eleddig kezeletlen, mindennapos tragédiák húzódnak meg. Mint a lelki elsősegély szolgálat békéscsabai központjának szakmai vezetője, dr. Udvardi László elmondta, a tavalyi évben szinte minden napra jutott legalább egy komoly öngyilkossági szándékról tanúskodó hívás. Voltak, vannak napok, amikor több ilyenen hívás is befut. Azon kérdésre, hogy az eltelt évek tapasztalatai alapján milyen tendencia jelenik meg, azt emelte ki, hogy nem a mennyiségi vetület az, ami igazán lényeges, illetve meghatározó, hanem a telefonhívások súlyossága, a témák komolysága.

Az esetek túlnyomó többsége valós nehézségekről, hétköznapi, de cseppet sem elhanyagolható megterheltségről szól. Fel lehetne állítani évszaki, sőt akár napszakokra bontott statisztikát is, üres, dologtalan időszakokról azonban nem tudnak számot adni. Ahogyan a szakmai vezető fogalmazott: hívás mindig van. A telefonos lelki elsősegély szolgálat idén lesz 35 éves, a világjárvány számukra, a szervezet számára is rendkívüli megterhelést jelentett, mára már azonban helyreállt a korábbi rend.

Az általános jellemzők, gazdasági nehézségek, egzisztenciális problémák szinte azonnal lecsapódnak, valós hívásokban öltenek testet. Azonban nem csupán a külső tényezők jelennek meg ilyen módon, hanem természetesen a személyes nehézségek is. Aki kellő határozottságot, elhivatottságot érez magában arra, hogy másokon segítsen, hogy megpróbáljon segítséget nyújtani, annak ez most egy remek alkalom, hiszen önkénteseket toboroz a szolgálat békéscsabai központja.

A 116-123 a nap 24 órájában ingyenesen hívható!

Dr. Udvardi László közel öt éve vezeti a csabai csapatot.

– 25 és 60 év közötti, érettségizett jelentkezőket várunk, akik egy varázslatos közösség tagjai lehetnek – emelte ki az országos szervezet alelnökeként is említhető szakember. Hozzátette, a képzés önismereti és szakismereti oktatást is tartalmaz, ebből a szempontból egyedülállónak mondható. A személyes adatokat, egyéni motivációkat tartalmazó jelentkezést az [email protected] címre várják.

Mint mondta, a potenciális telefonos ügyelők 120 órás, kiemelkedően magas színvonalú, mégis térítésmentes képzésen vesznek, vehetnek részt, amelynek végeztével alkalmasságuk esetén szolgálatba állnak, állhatnak. Ezért a tevékenységért nem jár anyagi ellentételezés, vagyis fizetés, az érdem azonban elévülhetetlen. Udvardi László azt is elmondta, akadnak olyanok is, akik telefont ragadnak miután a gondjuk enyhült, problémájuk megoldódott és hálásak, köszönetet mondanak a szolgálat munkatársainak.

Mindenre van, lehet megoldás

A telefonos ügyelő nem ad tanácsot, nem nyújt direkt módon segítséget, meghallgatja a telefonálót, megértő odafigyeléssel fordul a segítségre szoruló személy felé és szükség esetén annak megfelelően irányítja tovább, hogy pontosan milyen támogatásra szorul. Ha valakinek gondja, problémája, megoldhatatlannak látszó élethelyzete van, nyugodtan bepötyögheti a 0-24 órában ingyenesen hívható számot, mindenre van, lehet megoldás, mindig van segítség.

Az ügyeletet ellátó önkéntesek a 2023-as évben beérkezett több mint 8600 érdemi hívásból sok esetben szakorvoshoz, pszichoterápiába-pszichológushoz, családsegítőhöz, nevelési tanácsadó felé irányították tovább a telefonálót. Szóba került ezeken kívül lehetséges megoldásként az önsegítés, valamiféle egyesületi tevékenység, a jogi tanácsadás, valamint az önkormányzat szociális osztálya is. A rendőrséget 69, a mentőket pedig 62 esetben értesítették.

Kérdezzük meg, hogy van!

Udvardi László kérdésre azt is kifejtette, hogy érdemes odamenni, odafordulni segítségre szoruló embertársainkhoz. – Kérdezzük meg, hogy van, hogy érzi magát és ne ijedjünk meg a választól – mondta. Van egy elterjedt szemlélet, ami úgy szól, hogy öngyilkossági szándékról inkább ne kérdezzünk, mert akkor tippet, ötletet adhatunk ezzel kapcsolatosan. Ez hibás felfogás, mert, aki öngyilkosságot szeretne elkövetni annak ez a gondolat ott kering a fejében, folyamatosan foglalkozik ezzel.

– Ha odafordulok hozzá és még meg is kérdezem, akkor azt segítem elő, hogy mer erről beszélni, beszélgetni és esetleg lesz bátorsága segítséget kérni – fejezte ki a szakember. Ehhez az is kell, hogy el tudjam hordozni a választ. Ha rettegek ettől a témától, akkor nem tudok hozzá odamenni, nem tudom empatikusan meghallgatni, de ez ugyanúgy igaz lehet például egy súlyos, gyógyíthatatlan megbetegedésre is. – Forduljunk megterhelt embertársaink felé, s kérdezzünk tőlük, legalább a közvetlen környezetünkben – foglalta össze végül Udvardi László ezt a szemléletet.