Korábban többször beszámoltunk már a békéscsabai 11 éves fiú, Móricz Levente történetéről, küzdelmeiről. Édesanyja, Hegedűs Tímea elmondta, az elmúlt esztendő jót és rosszat is tartogatott számukra.

– A tervezettnél többet el tudtunk érni; összegyűlt a 2 millió forintos állítógép árának húsz százaléka, a kérvény alapfeltételét tehát teljesítettük, így a speciális eszközt két hét múlva meg tudom igényelni. Létfontosságú lesz Levi állapotának fenntartásához, további fejlődése elősegítéséhez. Az adók egy százalékából, illetve a Sher Center és az Aranyhaj Világa Alapítvány jóvoltából azt a speciális ültetőszéket is sikerült megvásárolnunk, amiben Levi minden végtagja és a törzse is kényelmesen elhelyezkedhet. Hála Istennek, az ABR terápiát is folytatni tudtuk – sorolta az eredényeket Tímea. Hozátette, a nehézségeket Levi év végi fogászati kezelése okozta. Budapesten nem úgy nyúltak hozzá, ahogyan várták, végül magánúton Szegedre mentek, a korrigálás jelenleg is folyamatban van.

– A fájdalmas gócpontokat felszámolták, a fogsora bal odalán több fogat is felépített a doktornő, viszont a jobb oldalon még nem tudott semmihez sem nyúlni. Ott seb is van Levi szájában, állandóan figyelni kell, hogy ne fertőződjön el. Éber szedációban zajlott a 3,5 órás beavatkozás, ami csaknem félmillió forintba került. A másik oldal lehet, hogy kétszer ennyibe fog, így a gyűjtést fenntartjuk. Aggasztó, hogy a fiam a fájdalmai miatt nem tudott rendesen enni, így fogyott két kilót. Ezzel izmot is veszített, tehát a légzése is veszélybe kerülhet – sorolta az édesanya, akinek idén elsődleges feladata lesz előteremteni a pénzt a fogászati kezelések folytatására, majd az izmok visszaépítését szolgáló terápiára. Utóbbit szeretnék, ha a budapesti Sher Európai Rehabilitációs Centrum szakemberei segíthetnék.

– Kéthavonta két hétre utaznánk a fővárosba, ennek költségei is körülbelül egymillió forintot emésztenek majd fel, de ez az ára annak, hogy Levi újra stabilabb lehessen. A Tégy Jót Alapítvány segít bennünket most, az első kezelést pedig egy békéscsabai kis csoport támogatta, akiknek szintén nagyon hálás vagyok. Nagy öröm, hogy karácsonyra kaptunk egy fermentálógépet Dobóné Ildikótól, akit még a szegedi Odú Központban ismertünk meg. A géppel Levi számára is könnyebben fogyasztható, adalékmentes joghurtokat, pudingokat, túrót, sajtot tudok készíteni, gyümölcsöket, zöldséget savanyíthatok – sorolta örömeiket is Tímea.

– Jó lenne, ha találnánk és tudnánk finanszírozni egy fejlesztőpedagógust, aki heti több alkalommal eljönne Levihez, itthon tornáztatná. Álmom még, hogy el tudjam vinni Gyulára hidroterápiára – fűzte hozzá Levi édesanyja, aki nagyon hálás az eddigi támogatásokért, különösen annak a támogató közösségnek, amit a barcelonai műtét óta ismertek meg.

Levi mindennapjaiba videókon keresztül is bepillanthatunk: ITT és ITT.