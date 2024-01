Legó elemekből épített, nem hétköznapi alkotásokkal telt meg a városi sportcsarnok hétvégén azon a kiállításon, amelyet Zentay Ferenc jóvoltából rendeztek Szeghalmon – ismertették az önkormányzatnál. A város Facebook-oldalán több képet is közzétettek a művekről, így meg lehetett csodálni többek között a legóból épített Eiffel-tornyot, Taj Mahalt, New York-i Szabadság-szobrot, Colosseumot, de érdekesség, hogy elkészítették az idén 40 éve várossá nyilvánított Szeghalom címerét is. A városi sportcsarnok nemcsak kiállításnak, hanem játszóháznak is otthont adott a két nap folyamán, sok kisgyermek ismerkedett meg a legó elemek világával.