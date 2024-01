Elöljáróban dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, az önkormányzat 2014 óta az egyesület résztvételével látja el az ifjúsági közfeladatokat a városban, amihez anyagi támogatást biztosítanak. A szervezet pedig azóta minden évben beszámol a tevékenységéről, és a munkatervét is ismerteti a képviselő-testület számára.

A mögöttünk hagyott esztendőről Szabó Enikő alelnök, az egyesület szakmai vezetője adott tájékoztatást: – Minden év más és más, nem könnyebb vagy nehezebb. A felénk jövő kérdésekre kell válaszokat találnunk, a problémákra kell reagálnunk – fogalmazott a szakember. Mint kifejtette, a fiatalok és a gyerekek sok olyan dolgot élnek meg, amelyeket esztendőkön keresztül nem éltek, vagy nem élhettek meg, és amelyek egyre nehezebb és egyre problémásabb helyzeteket szülnek.

– A családoknak sok esetben nincs megoldási stratégiájuk azokra a felmerülő problémákra, amelyek a gyerekekkel és a fiatalokkal történnek. Az egyesületnek így nem csak a fiataloknak kell segíteni, hogy a problémákat magukhoz mérten jól meg tudják oldani, hanem a családokat is támogatni kell – emelte ki Szabó Enikő. Hozzátette, nagyon fontosnak tartják, hogy nem önállóan, hanem a település minden érintett intézményével és a civilekkel is együtt dolgoznak a fiatalok érdekében. Ennek kapcsán egyeztetéseket hívnak életre, ezeket 2024-ben is folytatják majd.

Az alelnök elmondta, a mentális problémák egyre jobban begyűrűznek, egyre többet keresik őket, hogy pszichésen segítsék a fiatalokat és a gyerekeket. Emellett egyre többször keresik az egyesületet, hogy egy-egy gyermeknek külön tanárra van szüksége. Erre is próbálnak reagálni olyan módon, hogy olyan diákok tartanak különórákat társaik számára, akik egy-egy tantárgyból nagyon jók, és tudnak segíteni.

– Ez azonban anélkül nem megy, hogy a segítő fiatalokat előzetesen ne készítsük fel. Ez egy olyan kérdés volt 2023-ban, amelyre azonnal reagálnunk kellett – fogalmazott. – Több olyan fiatal van, aki különórára jár hozzájuk, és diáktársaik segítenek nekik. Nagyon jó látni, hogy ennek eredményeként a dolgozatok jegyei elkezdenek javulni.

Szabó Enikő szólt arról, hogy nagyon sok olyan rendezvényen és programon vesznek részt, amelyekre elviszik a fiatalokat, hogy számukra is lehetőséget biztosítsanak, és ők is tanuljanak, kapcsolatokat építsenek, majd a jövőben önállóan el tudjanak indulni. A Tempus Közalapítványnak köszönhetően, az Eurodesk hálózaton keresztül segítenek abban, hogy miként kell önállóan pályázatokat írni, hogyan kell külföldi ösztöndíjakat megpályázni, majd külföldre kijutni, és az ott szerzett tapasztalatokat, illetve kapcsolatokat itthon kamatoztatni, Gyulára visszahozni.

– Sok olyan fiatal van, aki a társait segíti. Az önkéntesség és az empátia is nagyon fontos mostani világunkban – emelte ki a szakmai vezető.