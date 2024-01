Az önkormányzatok évente többször pályázhatnak rendkívüli támogatásra. A gádorosiak is ezt tették, legutóbb a REKI keretében érkezett 1,5 millió forint hozzájuk. Erdős Norbert kiemelte, ahogy a választókerület számos települése, úgy Gádoros is azok közé tartozik, akiknél a megítélt támogatás a megemelkedett közüzemi díjak kifizetéséhez járult hozzá.

– Olyan éven vagyunk túl, ami rendkívülinek mondható működésünk tekintetében. A megemelkedett áram- és gázár éves szinten nálunk 50 millió forint költséget jelent. Ennek kifizetésére kaptunk segítséget a kormánytól. Összességében 11 millió 941 ezer 414 forint érkezett hozzánk 2023-ban, hogy a működésünk zavartalan lehessen. Így tudtuk átvészelni ezt a nehéz évet és időszakot – tette hozzá a település vezetője.

– Mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy a civilekkel élő kapcsolatom legyen bármerre is járok. Ez az alkalom is kiváló, hogy tájékozódjunk, mérleget vonjunk, mi minden történt a Gádoros Fejlődéséért Egyesület háza táján. Jó hírről is be tudunk számolni, nyertek 1 millió 799 ezer forintot közösségépítő munkájukhoz, lássuk, mire volt ez elég – vezette fel a sajtótájékoztató következő témáját a politikus.

– A Magyar Falu Program falusi civil alap keretében civil szervezetek programszervezési támogatásával nyert egyesületünk 1,7 millió forintot – avatott a részletekbe Fekete Tiborné, a Gádoros Fejlődéséért Egyesület elnöke.

Elmondta azt is, hogy civil közösségük megalakulása óta (2020) a településen élő hátrányos helyzetű csoportok támogatásában, a társadalmi esélyegyenlőségek elősegítésében, jótékonysági rendezvények, adományok osztásában vesz részt. Eddig önálló programokat csak támogatói, közreműködői felajánlásokkal tudtak megvalósítani.

– Öröm számunkra, hogy 2023-ban elnyertük ezt a projektet. Közösségfejlesztési programunk az idősek napi rendezvényhez kötődik. Célunk, hogy fejlesszük a közösségi élettért a településen a nyilvánossággal, az ingyenességgel erősítve. A generációk közötti párbeszédet is erősíteni kívánjuk ezzel – mesélte az elnök. Megköszönte az egyesület tagjainak, az önkénteseknek az eddig végzett munkáját is.