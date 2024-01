Király Gergő grafikus oktató elmondta: a kiállítás anyaga az elmúlt pár év anyagából, különféle feladatok megoldásaiból, főleg vizsgamunkákból állt össze. A fiatalok különböző témákat dolgoztak fel a kiadványok készítése során, olyanokat, amelyek érdeklik őket, és mindezt úgy, hogy mások számára szintén izgalmas legyen. Az adott témához választottak a könyveik számára méretet, stílust. A prototípusok a nyomdaipari tanműhelyben készültek el.

Hangsúlyozta: a mai digitális világban is fenn tud maradni a könyv, a mostani fiatalokat is képes megfogni, és a diákok is igénylik, hogy tervezhessenek könyvet. A tárlaton huszonöt tanuló alkotásai tekinthetők meg, köztük van olyan is, amely csoportos munka eredménye: ez a Trópusi állatkert című kiadvány, amelyből egy kézzel fogható példányt – mivel a tárlat a Könyvet a könyvtárba címet viseli – ajándékba kapott a békéscsabai bibliotéka.

A szent-györgyis grafikus tanulók elmúlt pár évi terméséből válogattak a kiállításra, amely február 17-ig látogatható a békéscsabai könyvtárban. Fotók: Imre György

A tárlaton helyet kapott többek között izgalmas szakácskönyv, nem hétköznapi naptár, képregény, emberi kapcsolatot feldolgozó könyv, a metál történetét ismertető kiadvány. De interaktív alkotás is: a benne lévő QR-kódok segítségével nyomozni lehet, fényt derítve egy gyilkosság rejtélyére.

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy az intézmény egy programsorozattal készült a magyar kultúra napjára. A kultúra jelen van többek között a könyvekben, a folyóiratokban, a zenében, és például a mostani kiállításban is. A tárlat érdekességének mondta, hogy egy újabb szemszögből hívja fel a figyelmet a könyvekre.

Varga Tamás alpolgármester egy gondolatot idézve kiemelte: ma, a 21. században is szükség van a könyvekre, abban a korban, amikor egyéb formátumokban is hozzá lehet férni a tartalmakhoz. A könyvet lehet lapozni, rá lehet csodálkozni a grafikai megoldásokra, és sokat számít, hogy egy kiadvány milyen esztétikai minőséget hordoz, mit sugároz.

Beszélt arról, hogy a fiatalok újszerű vizuális látásmóddal rendelkeznek, és hangsúlyozta, kiváló képzés zajlik a középiskolában. Hozzáfűzte: Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulója apropóján a múzeum egy mesekönyvben, a könyvtár pedig egy képregényben gondolkodik, és ezek megvalósításában is szerepet vállalhatnának a diákok.