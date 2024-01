Közösségi oldalán Tát Margit polgármester azt írta, a csapat tagjai száraztésztával, valamint péksüteményekkel látják el a konyhát – és ezzel segítik a közétkeztetést –, és kiemelte, hogy mindig, mindenben lehet rájuk számítani. Az előző évben is több kiállításon vettek részt, adományba is készítettek tésztát. Hozzátette, hogy a munka idén is folytatódik.