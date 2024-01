Miért kell kiemelten foglalkozni 2024. január 1-től a Magyar Horgászkártyával?

A horgászkártya, mint a korábbi horgászigazolvány helyett bevezetett horgászokmány 2024-től már állami horgászokmány, ezért is kiemelten fontos a mögötte lévő adatok megújítása, ellenőrzése. A 2018-ban és 2019-ben kiváltott horgászkártyák érvényességi ideje 2024. január 31-én lejár. Ez a tény több mint 460 ezer horgászt érinti. Az érintett horgászok a horgászkártya megújításával az adataik ellenőrzését követően megerősítik majd a nyilvántartásba vételüket és ezt követően a következő 5 évben is jogosulttá válhatnak a horgászat jogszerű gyakorlásához szükséges további horgászokmányok (állami horgászjegy, fogási napló és területi jegyek) kiváltására.

Mit jelent a 2024. január 1-jétől bevezetett adategyeztetés?

A MOHOSZ – a jogszabályban rögzített, a horgászok személyi- és lakcímadatainak kezeléséhez és azok adatellenőrzésére adott felhatalmazások birtokában – összekapcsolta a HORINFO szakrendszert a Belügyminisztérium által felügyelt központi személyi adat- és lakcímnyilvántartó adatbázissal. Ezen adatkapcsolat segítségével 2024. január 1-jétől bevezették a magyar állampolgárságú horgászok automatizált adategyeztetését, mely a rendszerbe bekerülő „új” horgászok esetében a regisztrációkor, a lejárt horgászkártyával rendelkező horgászok esetében a horgászkártya megújításakor, illetve a 2024 egészére érvényes horgászkártya esetében az új állami horgászjegy kiváltásakor fog megtörténni. Fontos megjegyezni, hogy regisztrálni, horgászkártyát megújítani, illetve állami horgászjegyet kiváltani csak az a horgász tud majd, aki az adatai alapján a központi nyilvántartásban szerepel, továbbá ezen adatok a HORINFO szakrendszerben korábban rögzített, illetve most kiegészített adatokkal megegyeznek és ezt tényt a szakrendszerben rögzítik.

Hogyan tudja a horgász megújítani a Magyar Horgászkártyáját?

A horgászkártya megújítása történhet közvetlenül a horgász által (online megoldás), vagy segítséggel bármely állami horgászjegyet forgalmazó értékesítési ponton (offline megoldás).

Amennyiben a horgász az online megújítást választja, be kell lépnie a HORINFO szakrendszerben a saját profiljába, ahol a szakrendszer automatikusan megjeleníti a korábban rögzített személyi- és lakcímadatait. A horgásznak a megjelenő adatait össze kell vetnie személyazonosító igazolványában és a lakcímkártyáján szereplő adatokkal. A megújítás során automatikusan elindul a központi adatellenőrzés, melynek visszaigazolt eredménye szinte pillanatokon belül láthatóvá válik majd. Amennyiben az ellenőrzés sikeres, a horgász adatai mellett egy zöld színű kis ikon jelenik meg. Ebben az esetben lehetővé válik, hogy a horgász az otthonában megújítsa a horgászkártyáját az öt évre szóló 2200 forint összegű díj bankkártyával történő kifizetésével. Ha a horgász korábban berögzített adatai nem egyeznek meg a személyazonosító igazolványán, illetve lakcímkártyáján szereplő adatokkal, akkor az adatok módosítása érdekében meg kell keresnie a Horgászjegy Kft. ügyfélszolgálatát vagy valamelyik állami horgászjegyet értékesítő pontot. Ugyanez a teendő akkor is, ha az adatok egyezősége ellenére az adatellenőrzés eredménytelen visszaigazolást mutat, ekkor egy piros színű kis ikon jelenik meg az adatok mellett.

Online vagy offline is megújítható. Forrás: KHESZ

Amennyiben a horgász az offline megújítást, vagyis valamelyik állami horgászjegyet értékesítő ponton történő horgászkártya megújítási módot választja, akkor a horgász helyett az értékesítési ponton lévő ügyintézők végzik el a HORINFO szakrendszerben a horgászkártya megújítását. A horgásznak be kell mutatnia a személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját, majd az ügyintézőknek az ezen okmányokon szereplő adatokat össze kell vetniük a horgász korábban berögzített adataival, valamint ki kell tölteniük a születési nevet. Az ügyintézőknek a korábban berögzített adatok módosítási lehetőségét a korábbiakhoz képest most biztosítjuk a minél gördülékenyebb horgász kiszolgálás érdekében, azonban valamennyi adatmódosítást a visszakövethetőség érdekében a szakrendszerben logolnak. Az adatok mentésével az adatellenőrzés ebben az esetben is automatikusan elindul. Az ügyintéző a horgász adatai mellett azonnal látja majd az ellen­őrzés eredményét, sikeres adatellenőrzés esetében a zöld színű kis ikont, sikertelen esetben a piros színű kis ikont. Amennyiben az ellenőrzés eredménye sikeres, a horgásznak az ügyintéző meg tudja újítani a horgászkártyáját, melynek díját (2200 Ft) a horgász az értékesítési ponton biztosított fizetési lehetőséggel (készpénz és/vagy bankkártya) tudja kifizetni.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az előző évek postai csekkes fizetési lehetősége 2024. január 1-jétől megszűnik.

Milyen formátumban biztosítják a Magyar Horgászkártyát 2024-től?

A megújított (vagy az új) horgászkártya digitális formában azonnal létrejön és azt feltöltik a horgász személyi profiljába. Maga a fizikai kártya is megmarad, melyet a legyártást követően postán – a HORINFO szakrendszerben megjelölt címre kézbesítve – juttatnak el a jogos birtokosához. Kértek minden horgászt, hogy olyan kézbesítési címet adjanak meg (eltérhet a lakcímtől), amelyen keresztül a kiküldött levelet postaládába történő kézbesítéssel el tudjuk juttatni. Fontos megemlíteni, hogy nemcsak a 2024-ben megújított horgászkártyákat biztosítják digitális formában, hanem valamennyi, még érvényes egyéb horgászkártya is.

Milyen szolgáltatásokat biztosítanak a Magyar Horgászkártyához kapcsolódóan a horgászoknak?

Minden olyan horgász, aki horgászkártyája mellett érvényes állami horgászjeggyel is rendelkezik automatikusan a MOHOSZ által biztosított horgász balesetbiztosítás résztvevője. Ezen túl minden horgász, aki érvényes horgászkártyával rendelkezik két szolgáltatónál kedvezményes hang- és mobilinternet előfizetéseket vehet önállóan, a horgászkártya bemutatásával; majd a MOHOSZ hamarosan induló webshopjában kedvezményes vásárlási lehetőséget is biztosítani fognak számukra.