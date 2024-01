Elkezdődtek a szakmai versenyek

A területi előválogatókkal elkezdődtek Békés vármegyében a szakképzésben tanuló fiataloknak szóló szakmai versenyek. A végzős diákoknak egyrészt presztízst jelent részt venni a megmérettetésen, másrészt kiemelkedő eredmény esetében akár az év végi szakmai vizsgák alól is mentesülhetnek. A versenyek Békéscsaba négy helyszínén zajlanak. A Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) a hároméves képzésben résztvevő és szakmát szerző, míg az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) az érettségit is adó, ötéves technikumok végzőseinek szól. Mészárosné Szabó Anna, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője elmondta, idén 542 diák nevezett. Újdonság, hogy a legtöbb verseny számítógép előtt zajlik. A megmérettetés három fordulóból áll, a területi előválogatót egy középdöntő, egy előválogató követi, majd a legjobbak a fináléban, a Szakma Sztár Fesztivál, egy impozáns rendezvény keretében csapnak össze.

Indul a Kultúrszösz a bábszínházban

Kultúrszösz elnevezéssel felnőtteknek szóló előadássorozatot indít a Békéscsabai Napsugár Bábszínház. Lenkefi Zoltán igazgató elmondta, eddig is igyekeztek megszólítani a felnőtt korosztályt, most erre már elegendő tér is rendelkezésükre áll. Hozzátette, a báb műfaja minden korosztály számára érvényes színházi forma. Próbálják a felnőtteket másfajta, alternatív színházi világba bevezetni, azt megteremteni, hogy egy kicsit másképp nézzenek a bábszínházra, ne csak gyerekműfajként éljék meg. Elhangzott: január 19-én Czéh Dániel egy böllér szerepébe bújva játssza el A kisgömböc című vásári bohócjátékot az egyik legismertebb magyar népmese alapján.

Egyedülálló a szlovákság kalendáriuma

A csabai szlovákságot és a csabaiságot 1936 óta meghatározó, egyedülálló kalendárium a nemrégben megjelent számában száz oldalon a párhuzamok mentén dolgozza fel a városi élet meghatározó intézményeit, közösségeit, partnerségi vonatkozásait. Krajcsovics Hajnalka, a Csabai Szlovákok Szervezetének ügyvezetője elmondta, a Čabiansky kalendár bemutatja a jubiláló, csabai, értékes embereket is. A gasztronómia sem hiányozhat, a kiadvány az alföldi szülőhely és a szlovákság hegyes, erdős tájairól, ízeiből fakadó különböző, jellegzetes ételfogásokat egyaránt bemutatja. Nem hagyták ki belőle a történelmi témákat sem, mint például a nemzetiségi törvény módosításai, és az 1848-as események szakmai elemzése. A naptári részben a magyar és szlovák névnapok egyaránt szerepelnek a jegyzetelő sorokkal, melyek fotóillusztrációkkal az aktuális csabai választási körzeteket mutatják be.

Ilyen volt a Csabai Advent számokban

A karácsonyt megelőző, 2023-as Csabai Advent után immár a nyári, július 6-ai Csaba Napra, valamint a 2024-es Csabai Adventre készül az önkormányzat – derült ki a békéscsabai önkormányzat Facebook-oldaláról. Összegezték a legutóbbi Csabai Advent rendezvénysorozatot, több számot megemlítve. A három hét alatt 10 ezernél is többen látogattak ki a főtéri programokra, és ebbe nem számították bele a szilveszteri utcabál közönségét. A színpadon három hét alatt több mint 20 óvoda és iskola mutatkozott be saját műsorral, sztárfellépők pedig három alkalommal töltötték meg a Szent István teret.