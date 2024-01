– A jubileum alkalmából egész éven át tartó programsorozat indult. A jeles napokhoz is kötődő családi délutánok immár 2000 óta örvendeztetik meg az érdeklődőket. Az agyagozás specialitás, már a nyitás óta jelen van a Meseház életében. Van egy kis fazekasműhelyünk is; Ványai János hajdani békéscsabai fazekasmester műhelyének hagyatékát, a múzeum tulajdonát képező kiállítási anyagot Lukács Tünde népművelő kérte el annak idején tartós letétbe. Az eredeti használati tárgyak mellett modern eszközök is megtalálhatók; elektromos kemencében égetünk, sőt van fazekaskorongunk is – sorolta Veres Krisztina, aki mézes sült tökkel is megvendégelte a minicserepeket, dísztárgyakat formázó résztvevőket. A kiégetett kaspókat március 2-án, közösen ültetik be.