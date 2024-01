Lázár Zsolt evangélikus esperes, az Ótemplomi Szeretetszolgálat vezetője köszöntötte elsőként a jelenlévőket azon a sajtótájékoztatón, amit a közelmúltban szervezett az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség. Az esperes elmondta: tájékoztatójuk célja az, hogy ismertessék az elmúlt év eseményeit, az Angyali Segítség az Ótemplomból című akciósorozatukkal kapcsolatban, valamint kihirdessék az idei jótékonysági tervezetüket.

Lázár Zsolt hangsúlyozta, rendkívül fontos számukra a minden évben megszervezett akciósorozatuk, ezért sem véletlen, hogy immár 11. alkalommal hirdetik meg. Hozzátette, tavaly számtalan jó dolgot sikerült összehozniuk. Volt többek között ételosztás, amelynek keretében közel 10 ezer adag ételt adtak ki, és amit idén is folytatnak. Elárulta, egy-egy ilyen alkalom 240-250 ezer forintos ráfordítást igényel, ami adományokból jön össze, emellett sok munkaórát az ételek készítőitől, vagyis az önkénteseiktől. Január 7-én már meg is tartották az elsőt, amihez a karácsonyi perselypénzből vásárolták az alapanyagokat. A második ételosztást szintén januárban, 14-én szervezték, a harmadikat pedig az ökumenikus imahét zárásaként 28-án, vasárnap. Ezek mindegyikének nagy látogatottsága volt, és bíznak abban, hogy februárban is hasonló eredményeket érhetnek el az ételosztásban. Hiszen a segítségnyújtáson kívül ezen alkalmak fontos eleme a találkozás, az ismerkedés és a problémák felmérése is.

Oncsik János, az Ótemplomi Szeretetszolgálat szenvedélybeteg-ellátás vezetője elmondta, az ételosztások azon túl, hogy nagy segítséget jelentenek a rászorulóknak, felszínre hoznak számos rejtett problémát is. Hozzátette: mindig felmerül ilyenkor többek között a csicskatartás és az emberkereskedelem kérdése, amikről nem győznek eleget beszélni, és amik még mindig jelen vannak.

A szenvedélybeteg-ellátás vezetője ismertette, hogy az ételosztások mellett folytatódik a ruhaadomány gyűjtésük és osztásuk is a Napraforgó Klubban, a Tessedik utca 24. szám alatt, ahol folyamatosan várják a beérkező ruhadarabokat, majd válogatják azokat és szervezetten osztják ki a rászorulók között. Kérte az adományozókat, hogy csak tiszta és hordható állapotban lévő ruhákat adjanak le. Oncsik Jánostól megtudtuk, vörös kódjelzés kiadása esetén idén is működtetnek krízisszállót, szintén a Napraforgó Klubban, folyamatos, éjjel-nappali ellátással.

Czifra Szabolcs terápiás segítő kifejtette, a ruhaadományokon túl szívesen fogadnak például ágyneműket és ágyneműhuzatokat, mert ezek fogyóeszköznek számítanak náluk. Várják továbbá a tartós élelmiszer felajánlásokat is, amiket szintén folyamatosan osztanak is a rászorulóknak. Hangsúlyozta, hogy az áremelkedések miatt óriási szükség van a tartós élelmiszer adományokra.

A terápiás segítő hozzátette: a segítségnyújtáson kívül nagy figyelmet fordítanak a megelőzésre is, főként a szenvedélybeteg ellátásban. Ennek érdekében minden nyáron ifjúsági klubokat tartanak, melyekben sok fiatal vállal önkéntes munkát, így találkozva olyan személyekkel, akiknek a példáját tanácsos elkerülni. Járnak továbbá Ukrajnába is segíteni, amikor lehetőségük van rá. Idén több utat is terveznek, hiszen egyre nagyobb szükség van ott a segítségre.