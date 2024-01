Ahogy telnek az évtizedek, az ember szíve húz vissza a szülőhelyhez. Így vagyok ezzel én is, ráadásul vannak olyan ismerőseim a szülőfalumban, akiknek a sorsa mindennél jobban megérint. Tartsanak velem Nagyszénásra, a rendezett, nyugodt, a gyermekkorom árokpartjait, akácfás utcáit, a fürdő gyógyhatású vizének semmihez nem hasonlítható szagát is megidéző nosztalgiázásom helyszínére! De ezt most mind magam s magunk mögött hagyom. Csak egy fiatalemberre koncentrálok. Mindenki úgy szólítja, Márta Jani.

Annyi kivételes ember él ebben a nagyközségben, annyi tehetséges kutató, tanító, önzetlen önkéntes, meg civilkedő, a községet szépítő és építő, sportoló és agytornász, meg a mindennapokban szorgos, dolgos szénási. A sort folytathatnám. Kalapot emelő tisztelettel gondolok rájuk, dolgozok velük gyakran.

Ahogy teszem minden évben Márta Janival is. Sok éve figyelem, követem munkásságát, azt a fáradhatatlan és kitartó szívósságát, amivel csodás maketteket épít, s évente megszervezi azt az autó- és motorkiállítást, amire nincs másik példa e vidéken se közel, se távol.

Idén a barátok jóvoltából a megnyitón jelen volt videós üzenettel Szujó Zoltán (nem mellesleg e közeli vidékre való, gyomaendrődi). Arra emlékeztetett, hogy amit a szénási fiatalember csinál, az kivételes. Én meg hozzáteszem, ahogy ő, maga is az.

Jani kedvét nem veszi el semmi. A szerző felvétele

A mozgásában korlátozott, a mankóira támaszkodó, a kerekesszékében megpihenő, az ujjaival egyre többet perlekedő (hiszen nem fogadnak már szót gazdájuknak, deformálódnak a lehető legrosszabb irányokba) Jani kedvét nem veszi el semmi. Házuk kicsi és csendes szobájából szervezi már a következő találkozót, miközben fájdalmaival küzd. De azokat legyűrve, a pattanó ujjak okozta nehézségeknek is hadat üzenve tekint előre, 2024-re, a következő nagy találkozóra. Tartja a kapcsolatot azokkal a szintén kivételes és nagyszerű sportemberekkel, barátokkal, akik versenynaptárukba beírják, beütemezik Jani szénási programját minden évben.

Márta János a virtuális térben kezdte kapcsolatait építeni a versenyautók és a motorsport világában ismert versenyzőkkel. Mára az ismeretségből mély barátságok szövődtek. Ennek is köszönhető a szénási fiatalember páratlan relikviagyűjteménye, ami ezekben a napokban is gyarapodik. Ismerősei, sportbarátai megállás nélkül hozzák személyesen, vagy küldik új évi jó kívánságaik mellé az újabb meglepetéseket. Mi ez, ha nem gyógyír a beteg testnek, az önzetlen, csupa szív s jó lelkű Janinak...

Azt gondolom, ezek a sportemberek, Márta Jani barátai egyetértenek velem: mi, szénásiak méltán lehetünk büszkék e kivételes, kitartó, tehetséges fiatalemberre, aki fájdalmai, korlátozottsága ellenére megtalálja a mindennapokban a boldogságot. Sőt! Ő akar nekünk, mindannyiunknak boldog pillanatokat szerezni. Ez adjon erőt mindazoknak, akiket netán egy betegség, egy váratlan élethelyzet, egy buktató, egy rossz döntés, vagy csupán egy elkeserítő pillanat elszomorít, elbizonytalanít, elgyengít, megrendít.

Idézem egy szintén nagyszénási tisztelőjének sorait:

„Janikám! Vannak őszinte, egyszerű emberek, akik megértik, támogatják a nehezebben élőket. Tőled lehet tanulni példát. Soha ne add fel! Soha ne adjuk fel!”.

Ez legyen útravalónk 2024-re! Boldog új esztendőt kíván minden nagyszénásinak és Békés vármegye valamennyi olvasójának Csete Ili.