A túlnyomórészt rózsaszínes szürkésbarna alapon, égszínkék, fekete, fehér tollazatban pompázó madarak nem csupán szemet gyönyörködtetőek, hanem rendkívül intelligensek is. A népies nevén mátyásmadárként is emlegetett szajkó, Magyarországon legnagyobb számban a középhegységi és dombsági tölgyesekben fordul elő. Az alföldi erdős területek, parkok, kertvárosok szintén alkalmas élőhelyet jelentenek számára. Eurázsia jelentős részén és Észak-Afrikában több alfaja is előfordul.

A szajkó változatos énekét érdes, nyávogó, fütyülő hangok keveréke alkotja. Kiváló hangutánzó, legtöbbször az ölyv vijjogását hallatja, de más állatok hangját valamint egyéb hangokat is képes utánozni.

Étrendje rendkívül változatos. Igazi mindenevő madár. Rovarokat, magvakat, gyümölcsöket, gerincteleneket, kisemlősöket, madártojásokat, fiókákat egyaránt fogyaszt. Jelentős téli tápláléka a bükk- és tölgymakk, melyeket gondosan elrejt, de nem mindig emlékszik raktárai helyére, így tudta nélkül szerepet játszik az erdők megújulásában is.

Megtudtuk: a Körösvölgyi Állatpark új szajkói ember kézben nevelkedett, szelíd egyedek. Érdemes megtekinteni őket, kicsit elidőzni röpdéjük előtt, ahol talán még páratlan hangutánzó képességeiket is megcsillogtatják majd.