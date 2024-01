Mindegyik óvodát érintette a fejlesztés

Önkormányzati fenntartásban nyolc óvoda működik 18 telephelyen Békéscsabán – ismertette nemrég sajtótájékoztatón Szarvas Péter polgármester annak kapcsán, hogy a városi közgyűlés közelmúltban tartott ülésén szóba került az óvodai ágazat helyzete.A városi óvodákba nagyjából 1500 gyermek jár, évente mintegy 400-450-en iratkoznak be az önkormányzati intézményekbe. Úgy véli, kiváló szakmai munka folyik az óvodákban, és hozzátette, hogy az ülésen is mindenki elismerően nyilatkozott. Egyedi programok ugyancsak mennek az intézményekben, mint a néptánc és a népzene, de van vízhez szoktatás és labdajáték is a kicsiknek. A városi közgyűlés elé került anyagban jelezték, hogy az elmúlt években szinte mindegyik óvodát érintette fejlesztés: zajlottak energetikai beruházások, de létesítettek ovisportpályákat és óvodai műfüves pályákat is több intézményben. Több óvoda büszkélkedhet valamilyen elismeréssel, több kiérdemelte például a Madárbarát, az Állatbarát, a Zöld vagy éppen a Biztonságos címet.

Tortával lehet pályázni

Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulója tiszteletére ismét meghirdeti a Munkácsy torta nevet viselő pályázatot az önkormányzat és a Munkácsy Mihály Múzeum – közölték a múzeumban. A cél az, hogy egy olyan cukrászati terméket alkossanak a Békéscsabán vagy Békés vármegyében működő cukrászok, amely a békéscsabaiak és a Munkácsy-negyedbe látogatók számára ismert és kedvelt édességgé válhat. Elvárás a tortával szemben az elegáns megjelenés; az ízben és színben harmonikus, a korszerű táplálkozásnak megfelelő összetétel; s az, hogy változatos technikákat alkalmazzanak az elkészítés során; valamint a Munkácsy Mihály festészetével összhangban lévő színvilág. Nevezni január 22-ig lehet, a tortákat pedig február 13-án, kedden 11 órakor zsűrizik a Munkácsy Mihály Múzeumban.

Kékfestő imádata címmel nyílt kiállítás

A Kékfestő imádata címmel nyílt kiállítás szombaton délután Békéscsabán, a Tégla Népművészeti Alkotóház és Közösségi Térben. A kiállítás anyagát a debreceni Tulipános Kézműves Alapítvány biztosította, az alkotások többsége Tallódi Mirella Edit munkája. Az eseményen Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, a Tégla galéria mára Békéscsabán és az egész országban ismert névnek számít. Kiemelte, a leletek szerint a kelmefestés már több ezer éve is ismert volt, maga a kékfestés Magyarországon a 17. században hódított teret. Népszerűsége töretlen. Tallódi Mirella Edit elmondta, a Nemzeti Együttműködési Alap egy pályázatára készültek az alkotások. Az érdeklődők nemcsak ruhákat láthatnak a tárlaton, hanem lakásdísztő tárgyakat és gyermekjátékokat is. Hangsúlyozta, hogy ezt a munkát szeretné folytatni, és azt nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is bemutatni, illetve népszerűsíteni a magyar kékfestést.

Egyre több a virág Békéscsabán

Évről évre egyre több színpompás virág ékesíti Békéscsaba köztereit – ismertette Szarvas Péter polgármester. Elmondta, a virágágyások összterülete immár túllépte az 1300 négyzetmétert is. Tavaly összesen mintegy 53 ezer virágpalántát, valamint 3 ezer 500 hagymás növényt helyeztek ki virágágyásokba, virágládákba, kandelábereken lévő virágtartókba, virághengerekbe a város legforgalmasabb közterületein. Hangsúlyozta, hogy az intézmények virágosítására is gondolnak, a közfoglalkoztatottak tavaly is több ezer virágpalántát neveltek számukra. Kiemelte, tavaly szakmai díjjal ismerték el Békéscsabát a Virágos Magyarország versenyén.