Mintegy 120 millió forint vissza nem térítendő támogatásból újult meg az eleki Sarlós Boldogasszony templom rézkupolája, amit kedden emeltek vissza a helyére. A süveget október 19-én emelték le és mintegy 3 hónapnyi munka után foglalta el újra a helyét a templom ékességeként.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő a visszahelyezés pillanatait megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hálásak a támogatásért a kormánynak, dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek és Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárnak. Hozzátette, azért rendkívül fontos a templomok megmentése, mert minden templom egy olyan hely, ahová az emberek a hitüket gyakorolni járnak, ami egyben a jövőnk egyik záloga is. Visszaemlékezett, Békés vármegye második legnagyobb templomának süvegét mintegy 120 évvel ezelőtt újították fel utoljára, akkor a Wenckheim család támogatásával.

Szelezsán György polgármester ismertette: több szempontból is jelentős a rézkupola visszaemelésének napja, aminek egyben szép üzenete is van. Mégpedig az, hogy az elekiek büszkék a történelmükre, büszkén beszélnek a nehézségekkel is teli múltjukról, és büszkén adják át hagyományaikat és értékeiket a jövő nemzedékének. Bíznak abban, hogy a fiatalok szívesen fogadják örökségüket, magukénak érzik a várost, és idővel ők is hozzá tesznek majd az értékekhez, illetve tovább adják azokat.

A polgármester említette, több nagy fejlesztés is megvalósult Eleken az utóbbi időben, építettek bölcsődét, és tavaly adták át az új és korszerű óvodaépületet is. Ezeket egészíti ki a Sarlós Boldogasszony templom felújítása, amivel kapcsolatban nem állnak meg a kupolánál, hiszen azt több ütemben ugyan, de teljes egészében szeretnék restaurálni. A templom felújítását övező összefogást tapasztalva pedig úgy érzi, hogy az minden elekinek szívügye. Szelezsán György elárulta, az idei Eleken a jubileumok éve, hiszen 300 éve telepítették újra a várost, 100 esztendős a Reibel Mihály művelődési ház, és még számos évfordulót ünnepelhetnek majd.