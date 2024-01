Zajlanak a munkálatok, korszerűsítik Békéscsabán a korábbi Békésterv székházát – ismertette Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke. Zalai Mihály a Facebook-oldalán azt írta, hogy a vármegye önkormányzatának tulajdonában lévő épületet a TOP Plusz keretében 343 millió forintból teszik rendbe. A Munkácsy Negyedben található háromszintes ingatlan régóta méltatlan környezetéhez, azonban a tulajdonjogok rendezésével, európai uniós forrás segítségével megújulhat.

A kivitelező tavaly december 6-án vette birtokba a munkaterületet, jelenleg a bontási munkálatok folynak. A tervek szerint a fejlesztés augusztusban fejeződik be. Zalai Mihály elnök – aki a közösségi oldalán látványterveket is megosztott, hogy miként néz majd ki az ingatlan a korszerűsítés után – hozzátette, hogy a beruházást követően ismét élettel telhet meg az épület, sőt újabb funkciókkal is bővíthetik.