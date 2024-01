Télen autózni azért kíván felkészülést, mert a jó idős időszakhoz képest máshogy viselkedik a jármű, máshogy hat a környezet, mást tartogatnak az utak (és a többi közlekedő). Pár pontban összegyűjtötték, hogy konkrétan mire is gondolnak.

Nem indulunk el addig, amíg nem tiszta az üveg, hidegben lefagyhatnak, deresedhetnek az autó üvegfelületei. Az üvegeket le kell tisztítani indulás előtt, a szélvédőt és az első ablakokat, visszapillantó tükröket mindenképp. És hogy mivel? Ami a legjobban bevált! Kaparó, jégoldó, állófűtés, szélvédőfűtés: majdnem mindegy, csak biztonsággal átláthatók legyenek az üvegfelületek.

Ne mosunk szélvédőt, amíg nem melegedett fel az üveg – a hidegben huzamosan álló autó átveszi a környezete hőmérsékletét. Tehát ha fagy, a kocsi is fagyos. Ezért indulás után kerülni kell a szélvédőmosó használatát, mert bizony még a fagyálló szélvédőmosó is felfagy a hideg üvegre. Mindez a benzinkútnál való ablakmosásra is igaz, hideg kocsi hideg szélvédőjét mosás után újra lehet jégteleníteni.

Nem nyomunk padlógázt a hideg motornak – legyen bármilyen ultramodern motor és varázskenőanyag az olaj, ha nem elektromos a kocsi, hanem belsőégésű motor hajtja, akkor hidegen nem padlózzuk neki. A motorok a kopás javát hideg üzemben szedik össze. Igazán, ha már melegnek mutatja a műszer a hűtőfolyadékot, akkor is azután pörgethető lelkesen a motor, ha már a fűtés is jó meleget fúj.

Amíg nem tudjuk, mennyire tapad a gumi, addig nem csinálunk hirtelen manővert, nagy fékezést. Amíg elindulás után nem tapasztaltuk meg, hogy milyenek az útviszonyok, addig érdemes kerülni a hirtelen kormánymozdulatokat vagy a kicentizett fékezéseket. Előbb derüljön ki, hogy tapad az aszfalt, és a gumi is melegedhet. A súrlódástól és a folyamatos alakváltozástól melegszik be a gumi, és üzemmelegen (vagy csak nem teljesen hidegen) jobban tapad, mint elsőre elindulva.