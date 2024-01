Magyar szakember, Hidvégi Béla világjáró vadász kapta a vadászat és a természetmegőrzés „Nobel-díjaként” emlegetett Weatherby-díjat az Dallas Safari Club gálaestjén – derült ki több híradásból és a híres szénási világvadász közösségi oldaláról.

Hírportálunk is többször beszámolt Hidvégi Béla sikereiről, akinek a neve egyet jelent a vadászat értékeinek a fenntartásával. A Weatherby-díj apropóján egy friss bejegyzésében a mozgalmas 2023-as évéről adott összegzést a közösségi oldalon.

– Az év eleje fantasztikusan sikerült, első jótékonysági vadvédelmi aukciónknak köszönhetően az alapítványomon (Hidvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány) keresztül Mozambik (Zambeze Delta Conservation and Anti-Poaching) után Tanzániában is alapítottunk egy méhészetet. A 2024-es FeHoVa-n is tartunk egy vadvédelmi árverést, február 10-én, szombaton 16 órától és a bevételeket ismét vadvédelemre és a múzeumok fejlesztésére fordítjuk. Az én személyes felajánlásaim mellett idén már barátaim jóvoltából vadászatokra is lehet majd licitálni.

– A Soproni Vadászati Gyűjteményem (Hidvégi Béla Vadászati Gyűjtemény Sopron) nyílt napján is találkozhattunk egymással, aminek a záró estéjén kaptam meg az örömhírt Rex Bakertől: elnyertem a Weatherby-díjat; számos előadást is tartottam országszerte, sőt szlovákiai vadásztársainknak is meghívott előadóként az év során; közben folyamatosan dolgoztam az új könyvemen is, hogy a 2024-es FeHoVa-ra elkészüljek vele és örömmel jelentem, hogy sikerült; év végére az új filmünk is elkészült, amit már láthattatok is a Fishing and Hunting csatornán – olvasható a világvadász oldalán.

KERET: Trófeái Nagyszénáson is láthatók

Hidvégi Béla 1936-ban született Nagyszénáson. Apja helyi gazda volt, így az állatokkal fiatalon megismerkedhetett. A kuláküldözések miatt kényszerült elhagyni a községet, a Dunántúlra menekült. 1956-ban külföldre emigrált, abbahagyva mezőgazdasági egyetemi tanulmányait. Végül Angliában végezte el az egyetemet. Az 1970-es években került kapcsolatba egy amerikai élelmiszeripari nagyvállalattal, melynek marketingigazgatója lett. Így került vissza Magyarországra.

Ezekben az időkben ismerkedett meg a Purdey és a Holland & Holland puskagyártók termékeivel. Hatalmas ismertségi köre miatt a világ számtalan helyére eljuthatott, így Afrika, Amerika vagy éppen Ázsia különböző pontjaira. Az 1980-as években telepedett le ismét Magyarországon, hazahozta páratlan trófeagyűjteményét. Megalapította a keszthelyi Vadászati Múzeumot, majd Sopronba is juttatott gyűjteményéből.

Megkapta 2013-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, 2016-ban pedig első európaiként részesült a világ legrangosabb vadászati elismerésében, a Pantheon-díjban. 2013-ban létrehozta a Hidvégi Béla Vadásztrófea Alapítványt, melynek célja, hogy elősegítse és támogassa a világ egzotikus állatainak, a vadászat szépségeinek és nehézségeinek, a vadvédelem szükségességének a nagyközönség általi megismerését. A vadászattal és világ vadfajaival kapcsolatos ismeretanyag közlését, terjesztését, továbbá ápolja az alapító életművét.

2017-ben lett Nagyszénás díszpolgára, ekkor nyílt meg harmadik állandó kiállítása a Nagyszénási Kulturális Központban.