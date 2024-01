A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club Lencsési Lottózójában hétről hétre, az aktuális ötöslottó-sorsoláshoz közeledve napról napra emelkedik a fogadási láz. Petrovszki Jánosné Manyi, a lottózó munkatársa kiemelte ottjártunkkor, hogy olyanok fantáziáját is megmozgatja a lehetőség, akik máskor nemigen ikszelnek. Akik hetente játszanak, azoknál nem a nyeremény kiemelkedő nagysága az elsődleges, beérik, beérnék pár tízezer forinttal vagy néhány millióval is.

– Sokan állandó, családi számokat tesznek meg, a több szelvényt vásárlóknál nem ritka, hogy beikszelik a maguk által megálmodott számokat, a többi szelvényt rábízzák a gépre, hogy mit dob ki – ecsetelte Manyi. – Nagyobb nyereményeket kijelzett a gép nem egyszer nálunk is, örülnénk, ha fogadóink közül kerülne ki, mondjuk, most szombaton a telitalálatos.

A Szerencsejáték Zrt.-nél érdeklődésünkre közölték, az ötös- és a hatoslottó múlt heti sorsolásán taroltak a harmincasok. Míg utóbbi játékon a hat nyerőszámból három, addig az ötöslottón az öt nyerőszámból négy is a harmincas számkörből került ki. Ritka együttállás, hogy mindkét sorsoláson két számot is nyertesként húztak ki, hiszen a 32-es és a 34-es is százezreket és milliókat érhetett a játékosoknak.

Petrovszki Jánosné hangsúlyozta, az ötöslottón már fél éve tart a halmozódás, legutóbb 2023. júliusban született telitalálatos. A halmozódás 25 hete alatt az öt nyerőszám között már kilenc szám került be háromszor, így a 2, 4, 17, 32, 56, 74, 75, 77 és 89 is a szerencsések között szerepelt, de a halmozódás legszerencsésebb száma a 3-as, amit már négyszer is nyerőszámként sorsoltak ki. Ugyanebben az időszakban azonban több olyan szám is volt, amit még egyszer sem húztak, ilyen például a 11-es, a 21-es, a 31-es, az 57-es, az 58-as vagy éppen az 59-es.

No, én Manyinál az 58-ast kivéve ezeket tettem meg. Ha már ott jártam a Lencsési-lottózóban, családi számokat is beikszeltem a szelvény egyik oszlopában. Egy harmadik mezőben Manyi kedvenc számát is megtettem, hasonlóan olyan lehetetlen számokhoz, amiket szerintem soha többet nem húznak ki. Most nem árulom el, csak, ha nyerek. Egyik jó ismerősöm viszont elárulta, mit tenne, ha felmarkolná az ötösért a főnyereményt. Lakóparkot építene Békéscsabán, és több szegény családot is segítene, hogy ide költözhessen. Magam mellett neki is drukkolok.