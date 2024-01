Színes palettával készülnek

Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, a munkacsoport vezetője elmondta, csoportosították Békés vármegye és Gyula turisztikai adottságait, a találkozási pontokat, amelyeket egy csokorba fűzve be tudnak mutatni. A közös gyökereken, közös történelmi múlton alapuló kulturális turizmus, az aktív- és ökoturizmus, a kerékpáros- és egyéb túraútvonalak, a vizek, a Körösök, a holtágak, az Élővíz-csatorna, a horgászturizmus, az erdők, a nemzeti park, a túraútvonalak, a természetjárás, a vadászturizmus, a lovaglás, a lovasturizmus, az agroturizmus egyaránt fontos helyet kapnak majd. Külön foglalkoznak majd az egészségturizmussal Gyula kapcsán is, de a vármegyei gyógyturizmusra, a kiváló gyógyvizekre is összpontosítanak. A gasztronómia terén pedig a kolbászra, a pálinkára, a sörre, a helyi termékekre, a gyulai pálinka- és a csabai kolbászfesztiválra, valamint az itt élő nemzetiségek különleges ételeire szeretnék felhívni a kiállítás közönségének a figyelmét.

A vármegyei önkormányzatnak köszönhetően a vármegyei értéktárt, a Békési Vármegyei Kormányhivatal közreműködésével a közfoglalkoztatási értéktárt mutatják be, ahogy a meglévő és még fejlesztés álló attrakciókat szintén prezentálni fogják. A természeti értékeket és az ökoturizmust a Körös-Maros Nemzeti Park képviseli majd, az Alföld Slow Egyesületen keresztül pedig a vármegye kisebb települései is meg tudják mutatni magukat, hagyományaikat és helyi értékeiket. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásokat képviseli.

Központi standon jelennek meg

A díszvendégi lehetőséggel együtt jár egy nagy értékű médiacsomag, amelynek köszönhetően a program előtt folyamatosan lesznek megjelenések a vármegyéről, Gyuláról, a társkiállítókról, a partnerekről, az egyes településekről. A kiállítás helyszínén egy minimum 100 négyzetméteres, központi helyen található standon jelennek meg. Az esemény négy napon át tart majd, elsőként szakmai napot tartanak, majd a közönségnapok következnek. Lesznek kiállítás-bejárások és mustrák, tárgyalások, előadások, workshopok, a stand pedig egyfajta találkozási pontként is szolgál majd. Ott vendégcsalogató programokkal, Gyula és Békés vármegye turisztikai kínálatának interaktív megjelenésével is várják az érdeklődőket. A nagyszínpadon is mutatnak majd be vármegyei produkciókat.