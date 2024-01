Nyakörvezett farkasok nyomon követése lehet a jövő itthon is

Norvégiából való hazatérése óta Zsófi profitál az ott szerzett tereptapasztalataiból.

– Ott én építettem ki azt a kamera csapdahálózatot, amin keresztül végezhettem a megfigyeléseimet. Ráadásul Norvégiában vannak nyakörvezett példányok, a nyomon követésük nagyon sok hasznos információt ad, azok elemzése izgalmas feladat. Ez a féléves külföldi tapasztalatszerzés a nemzetközi kapcsolatépítésre is kiváló lehetőség volt. Sok farkaskutatót megismertem, akikkel akár kutatásaimhoz, kérdéseimhez partnert találok a jövőben. Ott részese voltam szakmai kurzusoknak, azok módszertanát itthon is tudom használni. A jellemfejlődésemről ne is beszéljek – összegezte a messzi országban eltöltött félévét Szabó Zsófia.

– A folytatásban pedig az a célom, hogy a magyar farkaskutatás is eljusson oda, ahol a norvégok tartanak: legyen nyakörvezett farkas, tudjunk predációs vizsgálatot elvégezni. S ha idáig eljutnánk, akkor én itt vagyok, tudom, mindezeket hogyan kell csinálni magyarországi viszonyok között – tette hozzá a kutató, aki készül a doktori címvédésére. Elárulta, szeretne a folytatásban is kutatásokat végezni akár az egyetemen, vagy kutatóintézetben, és szívesen vállal szerepet nemzetközi kutatási projektekben, ha lesz rá alkalma.