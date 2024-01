A városi óvodákba nagyjából 1500 gyermek jár, évente mintegy 400-450-en iratkoznak be az önkormányzati intézményekbe. Úgy véli, kiváló szakmai munka folyik az óvodákban, és hozzátette, hogy az ülésen is mindenki elismerően nyilatkozott. Egyedi programok ugyancsak mennek az intézményekben, mint a néptánc és a népzene, de van vízhez szoktatás és labdajáték is a kicsiknek.

A városi közgyűlés elé került anyagban jelezték, hogy az elmúlt években szinte mindegyik óvodát érintette fejlesztés: zajlottak energetikai beruházások, de létesítettek ovisportpályákat és óvodai műfüves pályákat is több intézményben. Több óvoda büszkélkedhet valamilyen elismeréssel, több kiérdemelte például a Madárbarát, az Állatbarát, a Zöld vagy éppen a Biztonságos címet.