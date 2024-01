A Dél-Alföld egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye, hazánk legnagyobb múlttal rendelkező pálinkás eseménye, az évről évre több tízezer látogatót vonzó Gyulai Pálinkafesztivál. A fesztivál kísérőrendezvényeként hirdetik meg a Brillante – 2024 Nemzetközi Pálinka- és Párlatversenyt, amelyre a bérfőzetők és magánfőzők párlatai mellett várják a szervezők a kereskedelmi főzdék pálinkáit is. Természetesen nevezni lehet határon innen és túl is, az elmúlt években érkeztek már minták Szlovákiából, Romániából, Szerbiából, Ukrajnából és még Izraelből is.

A minták beküldésének határideje március 28-a, csütörtök 18 óra. A versenyre beérkező párlatokat április 5-én és 6-án, pénteken és szombaton szakértő zsűri bírálja Lovassy György és Adamik Anikó versenyigazgatók vezetésével a békéscsabai Panoráma Étteremben. A zsűri tagjai nemzetközileg és országosan is elismert pálinkabírálók közül kerülnek ki a versenyigazgató felkérése alapján.

A számítógépes adatbázisra építve, a versenyigazgató ütemezésére kapják meg a tételeket a bírálók. A verseny menete kizárja, hogy egy zsűritag általa készített, vagy érdekeltségi körébe tartozó termékmintát kapjon bírálatra.

Minden mintát egyszerre 5-en kóstolnak meg párhuzamosan, egymástól függetlenül. Ha az 5-ből 4 ember véleménye megegyezik – azaz van bizottsági konszenzus, ami egyezik legalább 2 gyorskóstoló értékelésével –, akkor a minta értékelése befejeződött. Amennyiben nagyobb az eltérés, a minta a csúcszsűrihez kerül, ahol újabb 2 szakember értékeli. A döntést a csúcs zsűri hozza meg.

A zsűri a mintákat 100 pontos rendszerben értékeli, illetve szöveges értékelést alkot a termékről. A nevezett pálinkák, párlatok eredményeinek rögzítése elektronikusan a zsűritagok által, az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett Quintessence verseny részére kidolgozott egyedi számítógépes szoftver segítségével történik.

Emellett minden mintáról szöveges értékelést is készítenek, amelyet az eredményhirdetést követően 15 napon belül megkapnak a nevezők is.

Az ünnepélyes eredményhirdetést május 18-án tartják Gyulán. A díjátadón lehetőséget biztosítanak az aranyérmes termékek megismerésére, szakmai tapasztalatcserére.

A kiírt fődíjak a Legjobb Kereskedelmi Pálinka, a Legeredményesebb Kereskedelmi Főzde, a Legjobb Magánfőzött Párlat, a Legeredményesebb Magánfőző, a Legjobb Bérfőzetett Párlat, a Legeredményesebb Bérfőzető, a Legeredményesebb Bérfőzde.

A fődíjak mellett champion, azaz kategória győzteseket is hirdetnek, illetve arany, ezüst, bronz minősítéseket is kiosztanak a szervezők.

Szintén nagydíjat kap az év gyümölcséből készült pálinka vagy párlat, amely a Legjobb Birs Pálinka/Párlat címet viselheti majd.