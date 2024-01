Az elmúlt másfél évben elsőként azon dolgoztunk, hogy a különleges terület a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány tulajdonába kerüljön, amit a tereprendezés követett – mondta el elöljáróban Alt Norbert. Az alpolgármester kiemelte, tavaly egy úgynevezett leaderes pályázat keretében megtörtént a 2,3 hektáros terület körbekerítése.

– 620 méter kerítés készült el. Volt olyan rész, ahol egyáltalán nem volt kerítés, ott új épült, ahol pedig volt, ott megújítottuk azt a beruházás részeként – szólt a részletekről. Emellett egy többfunkciós traktort is beszereztek, amelynek segítségével karbantartják a KoraParkot. A beruházás 13 millió 563 ezer forintos pályázati támogatás és közel 714 ezer forintos saját forrás mellett, összesen 14 millió 277 ezer forintból valósult meg.

– Eközben pedig elkészültek a tervek a KoraPark megvalósítására – fogalmazott Alt Norbert. Eszerint a festői természeti környezetben fekvő területen lenne egy rendezvénytér konyhával és szociális kiszolgáló egységekkel. Szintén kialakítanának egy fűszerkertet egzotikus és hagyományos fűszernövényekkel.

Az alapító hangsúlyozta, megőriznék a major ősfás jellegét is. Az elmúlt évek aszályai komoly károkat okoztak az ott elhelyezkedő örökzöldekben, így ezen a téren is lépnek majd. Zöld szigetek létrehozását is tervezik, a parkot tovább zöldítik, valamint frissítik a növényzetét. Az egyes részeket sétány köti majd össze. Az ősfás részen játszóelemeket, kültéri játékokat helyeznek el. Kisebb faházakat, bungalow-kat is telepítenének a területre, hogy a nyáron szállást biztosítanak a más településről érkező családok számára. A KoraPark bejárata a zsilip felől lesz, ahol nagyon egyszerű parkoló rendszert is kiépítenek. A létesítmény egyébként túrák kiinduló pontjául is szolgálhat, hiszen a közelben található például az Élővíz-csatorna.

– Alapvető célunk, hogy a zöld felületet megőrizzük és fejlesszük, és ezzel párhuzamosan rendezvények megtartására, közösségek számára is megfelelő teret alakítsunk ki – fogalmazott. Alt Norbert kiemelte, jelenlegi viszonyok között mintegy 300 millió forintba kerülne a fejlesztés megvalósítása. A tervek elkészítésének költségét egy tavaly a Tescótól elnyert pályázatból finanszírozták.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, alapítványuk legfőbb feladata továbbra is a Viharsarki Koraszülöttmentő-autó működtetése, amelynek köszönhetően már sok száz gyermeknek tudtak segíteni.

– Nagyon fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy más módon is segítsük a családokat, segítsük közösségek létrejöttét. Ezt a célt szolgálja majd a KoraPark is, ahol kötetlenül együtt lehetnek majd a családok, de rendezvényeket, képzéseket is szervezhetünk, illetve szervezhetnek az érdeklődők – hangsúlyozta az alapítvány elnöke.