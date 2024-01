A Facebook-oldalán hozzátette, hogy a virágágyások összterülete immár túllépte az 1300 négyzetmétert is. Tavaly összesen mintegy 53 ezer virágpalántát, valamint 3 ezer 500 hagymás növényt helyeztek ki virágágyásokba, virágládákba, kandelábereken lévő virágtartókba, virághengerekbe a város legforgalmasabb közterületein. Hangsúlyozta, hogy az intézmények virágosítására is gondolnak, a közfoglalkoztatottak tavaly is több ezer virágpalántát neveltek a számukra. Kiemelte azt is, hogy tavaly szakmai díjjal ismerték el Békéscsabát a Virágos Magyarország versenyén.