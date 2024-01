Sztrájkoltak Békéscsabán is

Békés vármegyében is maradtak ki járatok vasárnap után hétfőn is a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet által meghirdetett sztrájk miatt. A várakozó utasok egy része szerint volt kellő tájékoztatás, egy része viszont annak hiánya miatt panaszkodott. Azzal mindenki egyetértett, hogy keressenek többet az autóbuszsofőrök, ugyanakkor azzal nem mindenki, hogy ehhez munkabeszüntetésre van szükség. A Volánbusznál közölték, hogy a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet munkabeszüntetésének második napján a hétfőre vezényelt autóbusz-vezetők 56 százaléka, míg a teljes munkavállalói létszámnak mindössze egyötöde vett részt a sztrájkban. A MÁV-VOLÁN-csoport továbbra is a bérmegállapodás mielőbbi megkötésére törekszik, a tárgyalások már kedden folytatódnak. Elkötelezettek abban, hogy a lehető leghamarabb megkössék a 2024-re vonatkozó bérmegállapodást a munkavállalókkal.

Házastársi balhé egy kutya miatt Csabán, hamis tanúzással és bűnsegédlettel

A vádirat szerint a 25 éves nő 2022 decemberében bejelentést tett a rendőrségen, miszerint a külön élő férje nem adja vissza neki a tulajdonát képező, amerikai staffordshire terrier fajtájú kutyát. A bejelentés alapján a békéscsabai kapitányság vizsgálati osztálya nyomozást rendelt el lopás vétsége miatt.

A rendőrség az eljárást 2023. január 16-án kelt határozatával bűncselekmény hiányában megszüntette, mivel a feljelentés tárgya, a kutya házastársi közös tulajdon, ezért arra a házastársak lopást nem követhetnek el. A megszüntető határozat ellen a nő panaszt jelentett be 2023. február 2-án azzal, hogy a kutya az ő különvagyonát képezi, mivel azt abból a 80 ezer forintból vásárolta, amit ismerőse, a 43 éves nő ajándékozott a részére kutyavásárlás céljára 2021-ben. Büntetőeljárásban elkövetett hamis tanúzás bűntette miatt – a Békéscsabai Járási Ügyészség vádirata alapján – 720 ezer forintos pénzbüntetést szabott ki a Békéscsabai Járásbíróság előkészítő ülésén egy 25 éves, büntetlen előéletű békéscsabai nővel szemben. A vád szerint a nő valótlan tartalmú ajándékozási szerződést használt fel tulajdonjogának igazolására. Az ítélet nem jogerős.

További szakrendelések kerültek be a csabai betegirányítási rendszerébe

A Békés Vármegyei Központi Kórházban tavaly novemberben kezdte meg az új előjegyzési és betegirányító rendszer a működését. Az elmúlt hetekben az új rendszerbe további szakrendeléseket vontak be. Így immár a következő ellátások időpontfoglalása érhető el a háziorvosok és más járóbeteg szakrendelések szakorvosai részére az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási téren keresztül: a békéscsabai Dr. Réthy Pál Tagkórház valamennyi szakrendelését bevonták az új rendszerbe a központi laboratórium, a radiológiai munkahelyek (röntgen, ultrahang, CT, MRI, mammográfia), a bőrgyógyászat és tüdőgyógyászat, valamint a rehabilitációs szakrendelés kivételével.

Félmilliárd forintos lyukat kell betömni Békéscsaba költségvetésében

Jelenleg több mint félmilliárd forintos lyuk tátong Békéscsaba költségvetésében – derült ki a városi közgyűlés hétfőn, a városházán tartott ülésén, amelyen a büdzsé első olvasata került terítékre. A jelenlegi információk, jogszabályok alapján nem egyszerű a helyzet – hangsúlyozta Szarvas Péter polgármester. A bevételeknél reális előirányzatokat kell tervezni, a kiadásoknál pedig tudomásul kell venni a jogszabályi és egyéb döntéseket. A számok nyelvén mindez azt jelenti, hogy 586 millió forintra kell fedezetet találni, amely a működési összköltség nagyjából 3 százaléka. Ezt szükséges rendezni, hogy a jogszabályoknak megfelelő költségvetés terjesszenek be február 15-ig.