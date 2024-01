Egymást érik a jelentős hőmérsékleti változások vármegyénkben is, kettős fronthatás érvényesül – olvasható a köpönyeg.hu weboldalán. Szerdán éjjel még mínusz 5 fok is lehet, csütörtökön napközben pedig akár plusz 15 fokot is mérhetünk. A megfigyelések szerint ezek az időjárási változások előidézhetnek szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalmat, vérnyomás-ingadozást, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei, ízületi fájdalmak is felerősödhetnek. A tapasztalatok szerint az időjárási változások korosztálytól függetlenül Békésben is sokakat megviselnek.

Bárdos Miklósné próbál vigyázni egészségére a hideg időjárásban is. Fotók: Dinya Magdolna

Kedden számos békéscsabai járókelőt kérdeztünk meg, hogy hogyan vélekednek a jelenlegi időjárásról. Az utóbbi időben a hőmérséklet jelentősen lecsökkent, a hideg szél pedig tovább fokozza a hidegebbnek tűnő hőérzetet. A járókelők között pedig megoszlanak a vélemények. Vannak, akik boldogan élvezik a téli időjárást. A családosok számára kifejezetten kedvező tud lenni, ha esik a hó, mert ilyenkor szeretnek a gyerekekkel kint tartózkodni, amely számukra egy kellemes kikapcsolódást jelenthet. Azonban másoknak a mínuszok csak kellemetlenségekkel járnak. A járókelők többsége nem szereti a hideget és csak próbálják átvészelni. Sokan panaszkodnak, különösen azok, akiknek korán reggel kell elindulniuk. Egy hölgy kérdésünkre elmondta, minden évben ugyanez a történet.

– Reggel a hideg autóban elindulni többé-kevésbé kínzás. A buszmegállóban is iszonyatos hideg van, s a várakozás is csak meghosszabbítja a kínokat. Tényleg szörnyű ez a hideg idő. Remélem minél hamarabb kitavaszodik – osztotta meg véleményét hírportálunkkal.

Ez a téli időjárás pontosan olyan, mint egy érem, melynek két oldala van. Akárhogy is gondolkozunk róla, a hideg időjárási körülmények bizony kihívás elé állítanak minket. Egy dolog azonban biztos, a változékony időjárást érdemes kihasználni a hangulatos téli élmények megtapasztalására, hiszen ez az időszak egyedülálló lehetőségeket nyújt mindannyiunk számára.