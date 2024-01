Fazakas Gusztáv plébánost idén is felkértem, hogy a házszentelés szép keresztény hagyományát terjessze ki az önkormányzat fenntartásba tartozó intézményekre is – adta hírül Facebook oldalán Szelezsán György polgármester. Hozzátette: kedden a plébánossal ennek értelmében a Városházát, a Naplemente Idősek Otthonát és a Városi Óvoda és Bölcsőde telephelyeit is meglátogatták.

A szentelés befejező gesztusaként mindenhol a bejárati ajtó szemöldökfájára felírták az évszámot, valamint a C M B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”

Szelezsán György hangsúlyozta, hálás Fazakas Gusztávnak, amiért elvégezte az intézményeik házszentelését és külön köszöni, hogy az óvodás gyermekeiket megénekeltette és megmozgatta.