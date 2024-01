Kiemelte, a fejlesztés része egy folyamatnak, aminek keretében hosszú idő óta belülről és kívülről egyaránt igyekeznek megszépíteni a helyi óvodákat és iskolákat. Az óvodákat nagyrészt felújították, illetve jelenleg is van egy pályázatuk, amivel óvodabővítést szeretnének megvalósítani. Bölcsődéjüket is bővítették az elmúlt években, valamint a Petőfi utcai iskolaépület felújításának előkészítésén is dolgoznak.

Dankó Béla országgyűlési képviselő kifejtette, az elmúlt időszakban mind Mezőberényben, mind a térségben rengeteg intézmény újult meg.

– A városban más oktatási intézmények és szolgáltatások is megújultak, infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, amelyek javították az életkörülményeket – emelte ki Dankó Béla. Az országgyűlési képviselő elmondta, az elmúlt években összesen mintegy 14 milliárd forintnyi forrás érkezett Mezőberénybe, az önkormányzati, a vállalkozói, az egyházi és a civil szférába.

A teljesség igénye nélkül külön szólt a szennyvíztisztító telep nagy volumenű fejlesztéséről, valamint a piacot érintő beruházásról. Külön kitért arra, hogy az önkormányzat saját forrásaiból több épületre is napelemek kerültek. Ennek kapcsán, illetve az iskolaépületet érintő alternatív energiahordozók használata kapcsán szólt az energetikai beruházások jelentőségéről, a fosszilis energiahordozók csökkentésének fontosságáról, ami a gyerekek számára, az egészséges környezet és a jövő szempontjából egyaránt kiemelt jelentőségű.

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára átadó beszédében elmondta, ha egy oktatási intézmény megújul, az azt jelenti, hogy egy településnek van jövője, míg ha egy energetikai fejlesztés történik az iskolában, azt jelenti, hogy jövőt tudatosan alakítják.

Hangsúlyozta, Mezőberényben olyan korszerűsítést hajtottak végre, amely nem csak szükségszerű, nem csak fontos, hanem amivel a fenntarthatóságot is szolgálják.

– Átgondolt, tudatos beruházást végeztek annak érdekében, hogy az iskolában a gyerekek télen-nyáron jól érezzék magukat – tette hozzá. Kitért a fejlesztés részleteire, majd kifejtette, a beruházás eredményeképpen javult a teljes épület hőtechnikai besorolása, csökkent az energia felhasználása és a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátása, így költséghatékonyabb lett az épületegyüttes üzemeltetése.