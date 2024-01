A TOTEM adatgyűjtő felületre mostantól bárki feltöltheti az elhullott vadon élő állatok adatait – tette közzé a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). Mint írják, a TermészetLesen adatgyűjtő program legújabb, TOTEM nevű okostelefonos alkalmazásának segítségével mind a szakmai szervezetek, mind pedig a lakosság könnyedén tud bejelentést tenni az elhullott vadon élő állatok tetemeiről. Az MME TermészetLesen elnevezésű programjának célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak és más állatok megfigyelésébe. A legújabb alkalmazás bizonyos fajmegőrzési programok tevékenységéhez is fontos adattokkal szolgálhat.

Az alkalmazás célja egy olyan adatbázis kiépítése, amiben egy helyen lehet összegyűjteni a régióban előforduló, vadon élő kétéltűek, hüllők-, madarak- és emlősfajok pusztulásának főbb okait (mint a mérgezés, az áramütés, az elütés, az ablaknak ütközés, a lelövés és így tovább). Mindez segíti a veszélyeztetett fajok megőrzését szolgáló védelmi intézkedéseket.

A terepi adatrögzítés és -beküldés egyszerűsítése érdekében a TOTEM adatbázis is az MME által kidolgozott, Turdus nevű (ez a rigófélék tudományos családneve) mobiltelefonos app keretében működik, és azonnal rögzíti a bevitt adatokat, a megtalált állatokról készített fotókat. A Turdus elérhető Android és iOS rendszert használó telefonokon és tableteken is, az applikáció eddigi elemei, így a TOTEM használatát is videós segédletek segítik.

Az elhullott állatokról történő adatszolgáltatás mellett folytatódik a tavaly induló Téli madárles, márciustól a tavaszi időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, a Tavaszi természetles, továbbá a lakosság kedvenc madarait, a fecskéket és gólyákat leltárba vevő két felület, a Fecskeles és Gólyales is.

A TOTEM alkalmazás háttere

A többéves fejlesztés és tesztelés révén a TOTEM adatbázis már 2017 óta elérhető a szakemberek számára, mely „A parlagi sas védelme a Pannon-régióban” elnevezésű projekt keretében kezdte gyűjteni az adatokat. 2017 és 2022 között 184 parlagisas-elhullást rögzítettek, melyek jelentős része még mindig illegális mérgezéshez kapcsolódott. A partnerszervezetek eddig összesen 751 illegális esettel kapcsolatos 2754 találatot töltött fel a TOTEM rendszerébe, a parlagi sasok mellett 116 rétisasról, 505 egerészölyvről, 189 barna rétihéjáról, 131 hollóról, 121 rókáról és számos további madárról és emlősről. Az adatgyűjtés során kiemelt szerepet játszottak a speciális keresőkutyás egységek, amelyek jelentősen segítették a mérgezéses esetek helyszínelését.