A község temetője rendezett, látszik, hogy az önkormányzat a jó gazda gondosságával végez ott fejlesztéseket. A 2023-as év is erről szólt. Mazán Attila polgármester a helyszínen megmutatta: télen korán sötétedik, ezért is nagyon praktikus a napelemekkel felszerelt világítás, 17 kandelábert helyeztek ki a sétány mentén. Az előző urnafal mintájára elkészült az újabb, 36 fülkés. Végeztek aszfaltozást is. A Magyar Falu Program pályázati lehetőségével éltek, a temetők infrastruktúra-fejlesztésének lettek a nyertesei, az 5,9 millió forintból végezték el a bővítést, a fejlesztéseket.

– Önkormányzati fenntartásban van a temetőnk, nagy gondot fordítunk arra, hogy a gyászszertartásokra érkezők, a látogatók mindig elégedettek legyenek a körülményekkel, a látvánnyal. Korábban önerőből készíttettünk haranglábat, térkövezést is végeztünk. Folyamatosan jelen vagyunk kisebb-nagyobb munkákkal.

A polgármester elmondta, Erdős Norbert országgyűlési képviselővel azon dolgoznak, minél több forrás érkezzen a településre. Jelenleg folyamatban van az önkormányzat udvarán a szintén Magyar Falu Programban nyert támogatásból a gépszín, tároló építése. 2024-ben is pályáznak, ezúttal ingatlanfelújításra.

– Önkormányzati épületek korszerűsítésére adjuk be. Vásároltunk egy épületet, annak a felújítását tervezzük, amiből közösségi tereket, kiállítótermet alakítanánk ki.